Burak Elmas, Fatih Terim için TFF ile görüştüğünü ve masaya yumruğunu vurduğunu ifade ederek, "Ben bu yolda G.Saray sevgim sebebi ile çok fazla yara aldım ve üzüldüm'' dedi. Elmas, 'TFF gittim. Bazen her şeyi anlatamıyorsun. 'Anlatırsam yer yerinden oynar' niye dedim? Hocama 2 maç daha az versinler diye. TFF başkanının odasında hocama laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum" diye konuştu. Elmas, TFF'den yapılan "hayal ürünü" açıklamasına da şöyle cevap verdi: "Fenerbahçe maçı sonrası Sayın Polat Bengiserp ve Sayın Elif Uzuner'le birlikte TFF Başkanı Nihat Özdemir, Başkan Vekili Servet Yardımcı ve Ali Düşmez'in de dahil olduğu bir toplantı sırasında Servet Yardımcı'nın değerli hocamız Fatih Terim hakkında yaptığı saygısız bir ithamdan sonra sinirlenerek masaya yumruğumu vurdum."

TFF: DİYALOGLAR HAYAL ÜRÜNÜ

Burak Elmas'ın "Federasyon başkanının odasında hocama (Fatih Terim) laf edildiği zaman masaya yumruk vurdum" sözlerine TFF'den yanıt geldi. Açıklamada, "Federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür" denildi.