Dünya basınına Galatasaray damgası! "Türk duvarı"

MARCA | G.SARAY BARCELONA'YI NASIL DURDURACAĞINI BİLİYORDU

Galatasaray, Barcelona'yı nasıl durduracağına çalışmış ve biliyordu. Çeyrek finale kimin kalacağı İstanbul'daki maçtan sonra belli olacak. Inaki Pena, golsüz sona eren maçta harika işler yaptı.

Xavi'nin öğrencileri, hiç hesaba katmadıkları bir beraberlik aldı ve çalışkan Galatasaray'ı yenemedi. Guardiola'nın öğrencisi olan Torrent, Türkiye'de oynadığı oyunu bir kenara bıraktı ve beklenenden daha az sorun yaşadı.

Kerem Aktürkoğlu, harika bir gol atmak üzereydi ancak Eric Garcia'nın dizi buna engel oldu. Gomis, seyircileri sessizliğe gömdü ancak ofsayt bayrağı kalktı.

Barcelona, elinde kalan tek kulvarda şampiyonluğa ulaşmak için İstanbul'da kazanmak zorunda.