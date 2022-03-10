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Dünya basınına Galatasaray damgası! "Türk duvarı"

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray son 16 turu maçında dünya devi Barcelona ile karşılaştı. Aslan, başa baş götürdüğü mücadelede galibiyete de çok yaklaştı ancak Gomis'in golü ofsayta takıldı ve maç 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın ardından İspanyol basını Galatasaray ile ilgili flaş yorumlarda bulundu. İşte o manşetler... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 01:41 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 01:50
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
İspanyol basınına Galatasaray damgası! İşte o manşetler

MARCA | G.SARAY BARCELONA'YI NASIL DURDURACAĞINI BİLİYORDU

Galatasaray, Barcelona'yı nasıl durduracağına çalışmış ve biliyordu. Çeyrek finale kimin kalacağı İstanbul'daki maçtan sonra belli olacak. Inaki Pena, golsüz sona eren maçta harika işler yaptı.

Xavi'nin öğrencileri, hiç hesaba katmadıkları bir beraberlik aldı ve çalışkan Galatasaray'ı yenemedi. Guardiola'nın öğrencisi olan Torrent, Türkiye'de oynadığı oyunu bir kenara bıraktı ve beklenenden daha az sorun yaşadı.

Kerem Aktürkoğlu, harika bir gol atmak üzereydi ancak Eric Garcia'nın dizi buna engel oldu. Gomis, seyircileri sessizliğe gömdü ancak ofsayt bayrağı kalktı.

Barcelona, elinde kalan tek kulvarda şampiyonluğa ulaşmak için İstanbul'da kazanmak zorunda.

İspanyol basınına Galatasaray damgası! İşte o manşetler

ESPN | G.SARAY CAMP NOU COŞKUSUNU SOĞUTTU!

Barcelona'nın son 4 maçta görülşen coşkusu yoktu. Özellikle Real Madrid'in geri dönüşünün ardından Barcelona'nın performansı hayal kırıklığı yarattı.

Inaki Pena, Galatasaray'ı yenilgiden kurtardı. Barça, Ter Stegen'e reakbet istiyorsa para harcamasına gerek yok.

Barcelona ilk 45 dakika sadece Adama ile pozisyon bulmaya çalıştı ancak Galatasaray kalesini zorlayamadı.

İspanyol basınına Galatasaray damgası! İşte o manşetler

MUNDO DEPORTIVO | G.SARAY CAMP NOU'DA DİRENDİ!

Barcelona, oyunda üstündü ancak Galatasaray savunmasına ve Inaki Pena'ya takıldı.

Barcelona'nın bu kadar zorlanacağını kimse tahmin etmemişti. Galatasaray direndi ve zaman zaman da kontrataklarla gole yaklaştı. Galatasaray, Inaki Pena ve de Jong'un şutunu püskürten direk sayesinde paçayı kurtardı.

Barcelona kontrolü ele geçirmekte zorlandı. Bu rotasyondan ya da Galatasaray'ın savunmadaki çabasından dolayı olabilir. İkinci yarıda Barça şiddetini artırsa da Türk duvarına çarptı. Inaki Pena harika bir performans gösterdi.

İspanyol basınına Galatasaray damgası! İşte o manşetler

EL PAIS | BARCELONA İSTANBUL'DA GALİP GELMEK ZORUNDA!

Barcelona uzun süredir Avrupa'da eski performansının uzağında. Xavi, bu sezon oldukça zayıf olan Galatasaray karşısında ilk yarıyı çöpe attı. İkinci yarı kendine gelse de beraberliği bozamadı.

Barcelona şimdi çeyrek finale çıkmak için bekleyen Galatasaray'a karşı İstanbul'da kazanmak zorunda.

Galatasaray, maçtaki tüm insiyatifi Barcelona'ya verdi ve her şeyiyle savunma yapmayı seçti. Barcelona ise kanatlardan zaman zaman içeri girmeyi başarsa da ortada yetim kaldı.

Pena, kış transferinde Galatasaray'a gönderilmesinin cezasını Barcelona'ya kesti.

Galatasaray golü de buluyordu ancak Kerem'in şutu Eric Garcia tarafından kurtarıldı.

İspanyol basınına Galatasaray damgası! İşte o manşetler

LAVANGUARDIA | BARÇA KONSANTRE VE DİSİPLİNLİ GALATASARAY'A KARŞI KOYAMADI

Xavi, maç içerisinde her şeyi denese de Galatasaray savunmasını aşamadı. Barça için şimdi tur tehlikede. El Clasico'dan yalnızca 3 gün öncesinde İstanbul'da zorlu bir maça çıkacaklar.

Türkiye'de zirvenin uzağında kalan Galatasaray için rotasyon mantıklı görünüyordu ancak ikinci yarıda bu kararından dönmek zorunda kaldı.

Domenec Torrent'in Galatasaray'ı, savunmada hiçbir şekilde boşluk vermedi.

Dünya basınına Galatasaray damgası! "Türk duvarı"

BILD: BARÇA YILDIZLARI SÖNÜK KALDI

Barcelona, Avrupa Ligi son 16 Turu ilk maçında avantajlı skor fırsatını taraftarı önünde değerlendiremedi.

Dünya basınına Galatasaray damgası! "Türk duvarı"

INDEPENDENT: 14 DENEME SONUÇSUZ KALDI

Barcelona sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 14 gol denemesi başarısız sonuçlanınca evinde golsüz beraberlikle gönderdi.

Dünya basınına Galatasaray damgası! "Türk duvarı"

DAILY MAIL: BARÇA PENA'YA TAKILDI!

Xavi'nin talebeleri, golsüz biten Avrupa Ligi son 16 Turu ilk maçında G.Saray'a kiralık gönderdikleri Inaki Pena'ya takıldı.

Dünya basınına Galatasaray damgası! "Türk duvarı"

L'EQUIPE: BARÇA O KADAR DA TEHLİKELİ DEĞİL!

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