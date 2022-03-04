GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın en büyük zaafı duran top! İşte o rapor

Guerrero'ya göre; Galatasaray , duran toplardan verim alamıyor... Sezon başından beri atılan kornerlerin yüzde 90'ından fazlası doğru kullanılamamış. Ceza sahası etrafından kazanılan serbest vuruşlar ise 'öylesine' atılmış.

Jordi Guerrero'nun duran topların en iyi şekilde kullanılması için bir rapor hazırladığı ve teknik direktör Domenec Torrent'in idmanlarda bu varyasyonların üzerinde tek tek durduğu ifade edildi.