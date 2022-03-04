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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın en büyük zaafı duran top! İşte o rapor

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de kötü gidişe aldığı galibiyetlerle dur diyen Galatasaray'da, Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda Torrent'in yardımcısı Jordi Guerrero takımın zayıf yönünü belirledi. İşte o rapor... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 09:39
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın en büyük zaafı duran top! İşte o rapor

Spor Toto Süper Lig'de son iki karşılaşmasını kazanarak yükselişe geçen Galatasaray'da, kritik Konyaspor maçının hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın en büyük zaafı duran top! İşte o rapor

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent, takımın eksik yönlerini geliştirmek için büyük çaba sarf ederken Aslan'ın en büyük zaafı belirlendi. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın en büyük zaafı duran top! İşte o rapor

İspanyol futbolunun duran top uzmanlarından ve Domenec Torrent'in yardımcılarından Jordi Guerrero, sarı-kırmızılı takımın röntgenini çıkardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın en büyük zaafı duran top! İşte o rapor

Guerrero'ya göre; Galatasaray, duran toplardan verim alamıyor... Sezon başından beri atılan kornerlerin yüzde 90'ından fazlası doğru kullanılamamış. Ceza sahası etrafından kazanılan serbest vuruşlar ise 'öylesine' atılmış.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın en büyük zaafı duran top! İşte o rapor

Jordi Guerrero'nun duran topların en iyi şekilde kullanılması için bir rapor hazırladığı ve teknik direktör Domenec Torrent'in idmanlarda bu varyasyonların üzerinde tek tek durduğu ifade edildi.

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