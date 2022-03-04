GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın en büyük zaafı duran top! İşte o rapor

Spor Toto Süper Lig'de son iki karşılaşmasını kazanarak yükselişe geçen Galatasaray'da, kritik Konyaspor maçının hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de son iki karşılaşmasını kazanarak yükselişe geçen Galatasaray'da, kritik Konyaspor maçının hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent, takımın eksik yönlerini geliştirmek için büyük çaba sarf ederken Aslan'ın en büyük zaafı belirlendi. İşte detaylar...
İspanyol futbolunun duran top uzmanlarından ve Domenec Torrent'in yardımcılarından Jordi Guerrero, sarı-kırmızılı takımın röntgenini çıkardı.
Guerrero'ya göre; Galatasaray, duran toplardan verim alamıyor... Sezon başından beri atılan kornerlerin yüzde 90'ından fazlası doğru kullanılamamış. Ceza sahası etrafından kazanılan serbest vuruşlar ise 'öylesine' atılmış.
Jordi Guerrero'nun duran topların en iyi şekilde kullanılması için bir rapor hazırladığı ve teknik direktör Domenec Torrent'in idmanlarda bu varyasyonların üzerinde tek tek durduğu ifade edildi.