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Cimbom değişiyor

İspanyol futbolunun duran top uzmanlarından ve Domenec Torrent'in yardımcılarından Jordi Guerrero, sarı-kırmızılı takımın röntgenini çıkardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 06:50
Cimbom değişiyor
İspanyol futbolunun duran top uzmanlarından ve Domenec Torrent'in yardımcılarından Jordi Guerrero, sarı-kırmızılı takımın röntgenini çıkardı. Guerrero'ya göre; Galatasaray, duran top özürlü... Sezon başından beri atılan kornerlerin yüzde 90'ından fazlası doğru kullanılamamış. Ceza sahası etrafından kazanılan serbest vuruşlar ise 'öylesine' atılmış. Jordi Guerrero'nun duran topların en iyi şekilde kullanılması için bir rapor hazırladığı ve teknik direktör Domenec Torrent'in idmanlarda bu varyasyonların üzerinde tek tek durduğu ifade edildi.
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