GALATASARAY HABERİ - Gheorge Hagi'den dönüş açıklaması! Fatih Terim'in ekibi ortaya çıktı

Galatasaray'daki yaşanan puan kayıpları ve kötü gidişat sonrası 4. Fatih Terim dönemi sona ererken, ayrılık sonrası Terim'den dikkat çeken bir paylaşım gelmişti.
Tecrübeli teknik adam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sarı-kırmızılı kulübe attığı ilk imza ve attığı son imzanın fotoğraflarını koyan Terim, "Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam" notunu düşmüştü.
Bu paylaşım, Terim'in Sarı-Kırmızılı kulübe teknik direktör olarak dönüşünün yolunu kapadığını 68 yaşındaki Terim'in Galatasaray'a bir sonraki dönüşünün başkan ünvanıyla olacağı yorumlarına neden olmuştu.