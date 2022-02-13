GALATASARAY HABERİ - Gheorge Hagi'den dönüş açıklaması! Fatih Terim'in ekibi ortaya çıktı

Hatta Terim planına göre şu sıralar Farul Constanta'yı çalıştıran Galatasaray efsanelerinden Gheorge Hagi'nin yanı sıra, yine daha önce Galatasaray forması giymiş ve bu dönemde hem performansı hem karakteriyle taraftarın sevgili olmayı başarmış olan ve 2018 yılında aktif futbol kariyerine nokta koyan Didier Drogba'yı da yönetim içerisine dahil etmeyi planlıyor.