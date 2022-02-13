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GALATASARAY HABERİ - Gheorge Hagi'den dönüş açıklaması! Fatih Terim'in ekibi ortaya çıktı

Spor haberi... Kabus gibi bir sezon yaşayan Galatasaray'da fatura teknik direktör Fatih Terim'e kesilirken, halefi Domenec Torrent son onyanan Kayserispor maçı ile birlikte Galatasaray'ın başındaki beşinci maçını geride bırakırken henüz galibiyet alamadı ve bu istatistikle tarihe geçti. Durum böyleyken Terim'in Sarı-Kırmızılı ekibe başkan olarak döneceği söylentileri de yayılmaya devam ediyor. Rumen basınında konuyla alakalı flaş bir iddia ortaya atılırken, Galatasaray efsanelerinden George Hagi söylentileri destekleyen bir açıklamada bulundu. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 12:29 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 13:36
CEVDET BERKER İŞLEYEN
GALATASARAY HABERİ - Gheorge Hagi'den dönüş açıklaması! Fatih Terim'in ekibi ortaya çıktı

Galatasaray'daki yaşanan puan kayıpları ve kötü gidişat sonrası 4. Fatih Terim dönemi sona ererken, ayrılık sonrası Terim'den dikkat çeken bir paylaşım gelmişti.

GALATASARAY HABERİ - Gheorge Hagi'den dönüş açıklaması! Fatih Terim'in ekibi ortaya çıktı

Tecrübeli teknik adam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sarı-kırmızılı kulübe attığı ilk imza ve attığı son imzanın fotoğraflarını koyan Terim, "Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam" notunu düşmüştü.

GALATASARAY HABERİ - Gheorge Hagi'den dönüş açıklaması! Fatih Terim'in ekibi ortaya çıktı

Bu paylaşım, Terim'in Sarı-Kırmızılı kulübe teknik direktör olarak dönüşünün yolunu kapadığını 68 yaşındaki Terim'in Galatasaray'a bir sonraki dönüşünün başkan ünvanıyla olacağı yorumlarına neden olmuştu.

GALATASARAY HABERİ - Gheorge Hagi'den dönüş açıklaması! Fatih Terim'in ekibi ortaya çıktı

Her fırsatta futbolun, futbolun içinden gelenler tarafından yönetilmesi gerektiğini söyleyen Terim'in başkanlık için çalışmalara başladığı iddiaları da yazılıp çizilmişti.

GALATASARAY HABERİ - Gheorge Hagi'den dönüş açıklaması! Fatih Terim'in ekibi ortaya çıktı

Konuyla alakalı yalnızca Türkiye'de değil dış basında da yankı bulurken, Rumen basınından konuyla alakalı flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERİ - Gheorge Hagi'den dönüş açıklaması! Fatih Terim'in ekibi ortaya çıktı

Rumen basınındaki habere göre; Terim'in Galatasaray'da devrim planı ortaya çıktı. Terim teknik direktörlük görevinin sona erdirmesinin ardından aldığı kararla Galatasaray'a başkan olmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ - Gheorge Hagi'den dönüş açıklaması! Fatih Terim'in ekibi ortaya çıktı

Hatta Terim planına göre şu sıralar Farul Constanta'yı çalıştıran Galatasaray efsanelerinden Gheorge Hagi'nin yanı sıra, yine daha önce Galatasaray forması giymiş ve bu dönemde hem performansı hem karakteriyle taraftarın sevgili olmayı başarmış olan ve 2018 yılında aktif futbol kariyerine nokta koyan Didier Drogba'yı da yönetim içerisine dahil etmeyi planlıyor.

GALATASARAY HABERİ - Gheorge Hagi'den dönüş açıklaması! Fatih Terim'in ekibi ortaya çıktı

Yaşanan bu gelişmelerin sonrası Farul-Voluntari maçının ardından konuşan Rumen çalıştırıcı Gheorge Hagi yaptığı açıklamada bu söylentilere dair de konuştu.

GALATASARAY HABERİ - Gheorge Hagi'den dönüş açıklaması! Fatih Terim'in ekibi ortaya çıktı

Hagi konuşmasında Fatih Terim'e sonsuz bir saygısı olduğunu belirtirken, "O, Türkiye ve Galatasaray için 1 numara. Beni ararsa onunla konuşmaktan mutlu olurum."

GALATASARAY HABERİ - Gheorge Hagi'den dönüş açıklaması! Fatih Terim'in ekibi ortaya çıktı

"Galatasaray'da neler oluyor bilmiyorum. Şu anda buradayım, bu çok hassas bir durum çünkü Terim'in yerine geçmek çok zor. O, Türkiye'nin en iyisi ve tek." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Gheorge Hagi'den dönüş açıklaması! Fatih Terim'in ekibi ortaya çıktı

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