GALATASARAY HABERİ: İşte Cimbom'un Marshall Munetsi planı! Transfer... (GS spor haberi)

Devre arasında dört takviye yapan Galatasaray, orta alana bir transfer daha hedefliyor. Fiorentina'dan Erick Pulgar'ı sezon sonuna kadar kiralayan sarı-kırmızılılar ön liberoya Fransız kulübü Reims'ten Marshall Munetsi'yi de almak istiyor. Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un bizzat ilgilendiği transferde 25 yaşındaki Zimbabveli oyuncunun gelmeye hazır olduğu öğrenildi. Kulübün de 3 milyon euro karşılığında futbolcuyu satmaya ikna edildiği gelen haberler arasında. Oyuncunun kulübüyle 30 Haziran 2024 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin en büyük problemi takımda bulunan yabancı futbolcu sayısının fazla olması. Yapılan yeni transferlerle takımda yabancı sayısı 15'e yükselirken, bir futbolcu zaten kesin olarak kalan maçlarda forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi listesinden silinen Mbaye Diagne'nin sezon sonuna dek kontratının feshedilmesi için görüşmeler yapılıyor. Ayrıca yine UEFA listesinde bulunmayan Omar Elabdelloui de gönderilebilir. Üçüncü ve dördüncü basamakta ise Ryan Babel ile Sofiane Feghouli'nin isimlerinin olduğu konuşuluyor.



