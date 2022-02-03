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Galatasaray aradığı stoperi Brezilya'da buldu! Robson Reis için transfer teklifi...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmzılılar, savunmada Luyindama ve Yedlin ile yollarını ayırırken, Alpaslan Öztürk'ün de sakatlığı nedeniyle bir stoper arayışına girdi. Galatasaray için bu kez de Brezilya'dan bir stoper transferi gündeme geldi. Aslan, Santos forması giyen Robson Reis için teklif yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 11:40
Galatasaray aradığı stoperi Brezilya'da buldu! Robson Reis için transfer teklifi...

Inaki Pena ve Bafetimbi Gomis transferlerini açıklayan, Erick Pulgar transferini de kısa sürede duyurması beklenen Galatasaray'ın Brezilya'nın Santos ekibinde forma giyen stoper Robson Reis için girişimde bulunduğu belirtildi.

Luyindama'yı Suudi Arabistan'a gönderen, Alpaslan Öztürk'ün de sakatlanması sebebiyle stopere takviye yapmayı planlayan Galatasaray için Brezilya basınından Robson Reis iddiası geldi.

UOL Esporte'nin haberine göre Sarı-kırmızılı takımın Santos'ta forma giyen 21 yaşındaki stoper için ilk teması kurdu. Robson Reis için Galatasaray, 1.5 milyon dolar teklif etti.

Brezilya'nın köklü kulübü Santos'un altyapısında yetişen 1.96 boyundaki 21'lik savunmacı, kariyerinde şu ana kadar 12 maça çıktı.

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