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Kral kampa katılacak

Galatasaray'da kuşkusuz en çok heyecan yaratan transfer Bafetimbi Gomis...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 06:50
Kral kampa katılacak
Galatasaray'da kuşkusuz en çok heyecan yaratan transfer Bafetimbi Gomis... Sarıkırmızılı ekip, taraftarların hiç unutamadığı Fransız yıldız ile performansa dayalı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma yaptı. Gomis bu yıl sonuna kadar 750 bin Euro kazanacak, 10 golü geçerse opsiyon devreye girecek ve gelecek sezon da 1.5 milyon Euro alacak. Aslan yürüyüşü ve 'Sen olsan bari' şarkısıyla iz bırakan Gomis'in direkt Antalya kampına katılması bekleniyor.

36'LIK DELİKANLI

2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis, 42 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 32 kez havalandırdı. Gomis, ilk sezonunda 29 gol atarak gol kralı oldu. Al Hilal'de ise 150 maçta 108 gol kaydetti ve 36 yaşında olmasına karşın formunu kaybetmediğini gösterdi. Gomis bu kez Cimbom'u alt sıralardan kurtarmaya çalışacak.
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