GALATASARAY HABERİ: Bafetimbi Gomis çılgınlığı! Taraftarlar... (GS spor haberi)

Kaleci, orta saha ve santrfor arayan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. 2017-2018 sezonu başında Swansea'den 2.5 milyon euro'ya gelen Bafetimbi Gomis, ligde attığı 29 golle takımı şampiyonluğa taşımıştı. 36 yaşındaki Fransız futbolcu, '1 sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu' unvanını elde etmişti. Bir sonraki sezon Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e 6 milyon euro'ya transfer olan Bafe Gomis, burada geçirdiği 3.5 yılın ardından boşa çıktı. Tecrübeli golcüyle önceki gün yollar ayrıldı. Sarıkırmızılı formayı tekrar giymek isteyen başarılı golcü için henüz bir girişim yok.



GALATASARAY BAŞKANI ELMAS NE KARAR VERECEK!



Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gomis'in geri dönmesini çok istiyor. Sosyal medyada kampanyalar başlatılırken, eski golcülerinin 1.5 yıllığına takıma katılması yönünde yönetime mesajlar iletiliyor. 'Gençleşme' mottosuyla yola çıkan Başkan Burak Elmas ve yönetiminin ise ne karar alacağı merakla bekleniyor.

BOŞLUĞU DOLMADI



Galatasaray, Gomis'in boşluğunu bir türlü kapatamadı. Sarı-kırmızılı takım, Fransız yıldızın ayrılmasından sonra sırasıyla Diagne, Mitroglou, Falcao, Andone, Mohamed ve Halil'i transferler etse de gol sorununa çözüm bulamadı.



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Al Hilal'de 147 maça çıkan Gomis, 107 gol atıp, 16 asist yaptı.