Galatasaray-Altay maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray, Nef Stadyumu'nda İzmir temsilcisi Altay'ı konuk ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim, cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - ALTAY İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu

Altay: Lis, Cebrayil, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan, Poko, Pinares, Rodriguez, Zeki Yıldırım, Kappel, Bamba

GALATASARAY - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan Galatasaray - Altay maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

GALATASARAY-ALTAY MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Altay'ı konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin 14'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre Altay karşısında 4 değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, hücum hattını tamamen değiştirdi ve Babel, Barış Alper Yılmaz ile Diagne'yi yedek kulübesine çekerek bu oyuncuların yerine Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Mohamed'e görev verdi. Orta sahada ise Emre Kılınç'ın yerine Feghouli ilk 11'de görev aldı.

Galatasaray, Altay karşısında sahaya; Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Feghouli, Halil Dervişoğlu, Mohamed ilk 11'i ile çıktı.

CICALDAU VE ÖMER BAYRAM KADRODA YOK

Galatasaray'da Cicaldau ve Ömer Bayram, Altay maçının kadrosunda yer almadı. İki futbolcu, sarı kırmızılı takımın 21 kişilik Altay kafilesine alınmadı.

AYTAÇ KARA LİGDE 8 MAÇ SONRA KADRODA

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Aytaç Kara, ligde 8 maç sonra kadroda yer aldı. Aytaç en son Galatasaray'ın Yukatel Kayserispor ile karşılaştığı Spor Toto Süper Lig 6'ncı hafta mücadelesinde kadroda yer almış ve süre alamamıştı.

FATİH TERİM'İN CEZASI SÜRÜYOR

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 6 maçlık cezasından dolayı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından bu maçta da takımının başında olamadı. Deneyimli çalıştırıcı müsabakayı tribünden takip etti. Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan yer aldı.

MUSTAFA DENİZLİ TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI

Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, takımının Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre Galatasaray karşısında tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, orta sahada Thiam yerine Zeki Yıldırım'a ilk 11'de şans verdi.

Altay, Galatasaray karşısında sahaya; Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan Karataş, Kappel, Poko, Zeki Yıldırım, Rodriguez, Pinares, Bamba ilk 11'i ile çıktı.

MUSTAFA CENGİZ UNUTULMADI

Galatasaraylı taraftarlar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski başkanları Mustafa Cengiz'i unutmadı. Sarı kırmızılılar, Altay ile oynanacak maçta Nef Stadyumu tribünlerine Mustafa Cengiz'in çiziminin yer aldığı "Başımız sağ olsun" yazılı pankartı astı.

KADINA ŞİDDETE SON PANKARTI

Galatasaray'da futbolcular, maç için sahaya çıktığı sırada, "Kadına Şiddete Son" yazılı pankart ile sahaya çıktı.