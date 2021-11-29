Kötü niyetliydiler

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yokluğunda yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan takımı yönetti. Maç sonu Selçuk İnan, hakem hatalarına tepki gösterdi. İnan, vefat eden Mustafa Cengiz'i rahmetle anarken, "Eski başkanımız Mustafa Cengiz'in ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum. Çok üzüldük maçtan önce büyük kayıp bizim için" diye konuştu. Maçla ilgili ise Avrupa dönüşü ligde istedikleri sonuçları alamadıklarını belirten İnan, "Avrupa maçlarının ardından istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Ama bizi oyundan daha çok üzen dış faktörler oluyor. İçeride de konuştuk bu konuyu. Hakemlerle ilgili iyi niyet hissetmiyoruz. Orta hakem golü veriyor, ondan sonra birden bire iptal ediyor golü, 4. Hakeme soruyoruz o bilmiyor. Bugün VAR yoktu herhalde. Hakem işgüzarlık yaptı dedim. Bunlarla uğraşmak bizi üzüyor. Oyuncular ve biz çok üzgünüz. Belki istediğimiz performansı ortaya koyamadık o bizim sorumluluğumuzda. İkinci sarı kart pozisyonu var 27. dakikaydı sanırım. Herkes görüyor. Penaltı pozisyonunda Emre neredeyse devam edemeyecekti VAR'dan çağırmadı bile" ifadelerini kullandı.