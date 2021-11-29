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İki farklı Galatasaray! Avrupa ve Süper Lig

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkan Galatasaray, Süper Lig'de ise istediği performansı bir türlü yakalayamıyor. Sarı kırmızılılar Yeni Malatyaspor beraberliği ile şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 14:43
İki farklı Galatasaray! Avrupa ve Süper Lig

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova gibi önemli ekiplerin önünde namağlup lider konumda bulunup; gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray, aynı performansı Süper Lig'de gösteremiyor.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan sarı-kırmızılıların, lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkı 14'üncü haftada 14'e çıktı. Galatasaray, puan tablosunda Fenerbahçe haricinde üst basamakta yer alan 5 rakibi; Konyaspor, Hatayspor, Alanyaspor, Başakşehir ve Karagümrük'ün de puan yitirdiği haftada yukarıya tırmanma şansını kaçırdı.

Süper Lig'deki galibiyet hasreti 3 maça çıkan Galatasaray, son dönemdeki karşılaşmalarda birçok pozisyona girmesine rağmen gol bulma konusunda sıkıntı yaşıyor. Özellikle Fenerbahçe ve Malatyaspor mücadelelerinde yakalanan fırsatlar değerlendirilemedi. Teknik direktör Fatih Terim'in Süper Lig'de 14 hafta geride kalmasına rağmen forvet hattında Diagne, Muhammed ve Halil arasındaki tercihini sürekli değiştirmesi de eleştirileri beraberinde getirdi.

Terim'in savunma hattında rotasyon yapmayıp, orta saha ve hücumda takımın etkili isimlerini Avrupa dönüşü dinlendirmesi de sarı-kırmızılıların oyun kurgusunu olumsuz etkilerken, bu durum skorlara yansıdı.

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