Galatasaray'ın transfer hedefi Jaka Bijol için resmi açıklama geldi!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği iddia edilen Jaka Bijol'a ilişkin Sloven oyuncunun menajeri, Rus basınına konuştu.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği iddia edilen Jaka Bijol'a ilişkin Sloven oyuncunun menajeri, Rus basınına konuştu.
Menajer Robert Chibezh, yaptığı konuşmada oyuncusunun Galatasaray'a transferine ilişkin olumlu düşüncelere sahip olmadığını ifade etti. İşte o sözler...
"Jaka Bijol'un, Galatasaray'ın kendisine olan ilgisine sıcak baktığını söyleyemem. Kariyerine CSKA'da devam etmesi ve bu kulüpte kariyerine devam etmesi daha önemli.
Sözleşmenin yenilenmesine dair net bir şey söyleyemem. Şu anda her şey beklemede. Görüşmelerimiz sürüyor. Aciliyeti olan bir durum değil."
JAKA BIJOL KİMDİR?
5 Şubat 199'da Slovenya'nın Vuzenica şehrinde dünyaya gelen Jaka Bijol, 1.90 boyunda ve ön libero mevkiinde forma giyiyor. Sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabilen futbolcu, bu sezon 14 müsabakada forma giyerken 1 gol 1 asist üre
Jaka Bijol, Slovenya milli takımı ile toplamda 17 maçta forma giydi.