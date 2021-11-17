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Galatasaray'ın transfer hedefi Jaka Bijol için resmi açıklama geldi!

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların hedefleri arasında yer aldığı iddia edilen CSKA Moskovalı Jaka Bijol'un menajeri, transfere ilişkin konuştu. Peki, Jaka Bijol Galatasaray'a transferi hakkında ne düşünüyor? İşte o flaş sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 18:20
Galatasaray'ın transfer hedefi Jaka Bijol için resmi açıklama geldi!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği iddia edilen Jaka Bijol'a ilişkin Sloven oyuncunun menajeri, Rus basınına konuştu.

Galatasaray'ın transfer hedefi Jaka Bijol için resmi açıklama geldi!

Menajer Robert Chibezh, yaptığı konuşmada oyuncusunun Galatasaray'a transferine ilişkin olumlu düşüncelere sahip olmadığını ifade etti. İşte o sözler...

Galatasaray'ın transfer hedefi Jaka Bijol için resmi açıklama geldi!

"Jaka Bijol'un, Galatasaray'ın kendisine olan ilgisine sıcak baktığını söyleyemem. Kariyerine CSKA'da devam etmesi ve bu kulüpte kariyerine devam etmesi daha önemli.

Galatasaray'ın transfer hedefi Jaka Bijol için resmi açıklama geldi!

Sözleşmenin yenilenmesine dair net bir şey söyleyemem. Şu anda her şey beklemede. Görüşmelerimiz sürüyor. Aciliyeti olan bir durum değil."

Galatasaray'ın transfer hedefi Jaka Bijol için resmi açıklama geldi!

JAKA BIJOL KİMDİR?
5 Şubat 199'da Slovenya'nın Vuzenica şehrinde dünyaya gelen Jaka Bijol, 1.90 boyunda ve ön libero mevkiinde forma giyiyor. Sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabilen futbolcu, bu sezon 14 müsabakada forma giyerken 1 gol 1 asist üre

Galatasaray'ın transfer hedefi Jaka Bijol için resmi açıklama geldi!

Jaka Bijol, Slovenya milli takımı ile toplamda 17 maçta forma giydi.

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