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GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'de karar Fatih Terim'in!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da son haftaların formda ismi Sofiane Feghouli'nin geleceği ile ilgili belirsizlik sürüyor. Cezayirli futbolcu için son kararı teknik direktör Fatih Terim'in vereceği ifade edilirken Feghouli'den de flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 08:14
GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'de karar Fatih Terim'in!

Galatasaray'da sezon başında 'istenmeyen adam' ilan edilen ancak ayrılmayı kabul etmeyip Avrupa eleme maçlarında sergilediği performansla yeniden göze giren Sofiane Feghouli'nin kulüpteki geleceği, hocasının iki dudağının arasında...

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'de karar Fatih Terim'in!

Milli ara öncesi tekrar form tutan Feghouli, performansıyla kafa karıştırdı. Yönetim içinde, ücretinde önemli ölçüde indirime gitmesi halinde Cezayirli yıldızın sezon sonu bitecek sözleşmesinin uzatılması görüşü ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'de karar Fatih Terim'in!

Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Feghouli de menajerine "Bana kulüp arama. Son ana kadar Galatasaray'ı bekleyeceğim" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'de karar Fatih Terim'in!

MAAŞINDA İNDİRİM YAPMAYA HAZIR

32 yaşındaki Kuzey Afrikalı oyuncu, 3.8 milyon euro olan ücretini 2 milyon euro'ya indirmeye hazır. Sabah'ta yer alan habere göre Feghouli'nin takımdaki geleceğine ise teknik direktör Fatih Terim karar verecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'de karar Fatih Terim'in!

Terim, son dönemde genç oyunculara saha içinde liderlik eden, asist ve gol katkısında bulunan Feghouli'ye 'kalsın' derse, yönetim de yeni sözleşme önerecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'de karar Fatih Terim'in!

Cezayir Milli Takımı'nda son 9 maçta 7 gol-3 asiste imzasını koyan 'Soso' lakaplı Sofiane Feghouli, 5. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da 2 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası, 1 TFF Süper Kupa kazandı.

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