GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'de karar Fatih Terim'in!

MAAŞINDA İNDİRİM YAPMAYA HAZIR

32 yaşındaki Kuzey Afrikalı oyuncu, 3.8 milyon euro olan ücretini 2 milyon euro'ya indirmeye hazır. Sabah'ta yer alan habere göre Feghouli'nin takımdaki geleceğine ise teknik direktör Fatih Terim karar verecek.