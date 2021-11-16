GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'de karar Fatih Terim'in!

Galatasaray'da sezon başında 'istenmeyen adam' ilan edilen ancak ayrılmayı kabul etmeyip Avrupa eleme maçlarında sergilediği performansla yeniden göze giren Sofiane Feghouli'nin kulüpteki geleceği, hocasının iki dudağının arasında...
Milli ara öncesi tekrar form tutan Feghouli, performansıyla kafa karıştırdı. Yönetim içinde, ücretinde önemli ölçüde indirime gitmesi halinde Cezayirli yıldızın sezon sonu bitecek sözleşmesinin uzatılması görüşü ortaya çıktı.
Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Feghouli de menajerine "Bana kulüp arama. Son ana kadar Galatasaray'ı bekleyeceğim" dedi.