Aslantepe karnavalı

G.Saray'ın herhangi bir kısıtlama olmadan tribüne seyirci alacağını duyurmasının ardından, sarı-kırmızılı taraftarlar Lokomotiv Moskova maçına akın etti. Rus ekibi karşısında 52 bin 223 kişi kapasiteli Nef Stadı'nın tribünleri büyük oranda doldu. 90 dakika boyunca oyunun içinde olan ve bir an bile susmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, tam kapasiteyle takımlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Cimbom, son olarak pandemi öncesinde 1 Mart 2020'de oynanan G.Birliği mücadelesine dolu tribünler önünde çıkmıştı.