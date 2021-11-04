GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'in son gözdesi Dennis Man!

BU SEZON 6 MAÇTA 2 GOLÜ VAR



Bu sezon Serie B'de 6 maça çıkan ve 2 gol atan Dennis Man, 12 kez de Romanya formasını giydi. Milli formayla 2 kez ağları havalandıran yıldız futbolcu sol ayağını çok etkili bir şekilde kullanıyor.