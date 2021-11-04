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GALATASARAY HABERLERİ: Andrea Bertolacci harekatı! Devre arasında Aslan oluyor

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde kadro planlama çalışmalarına hız veren Galatasaray'da eksik bölgeler belirlendi. Orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvayan Aslan, transfer gündemine sürpriz bir ismi aldı. Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla gösterdiği performansla sivrilen Andrea Bertolacci listeye dahil edildi. Cimbom'un, ocak ayındaki ara transfer döneminde yıldız futbolcu için teklif yapacağı belirtildi. Peki Galatasaray'ın transfer gündemindeki Andrea Bertolacci kimdir? Bertolacci kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte gündem yaratan gelişmenin detayları ve İtalyan futbolcuyla ilgili merak edilenler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 16:00
GALATASARAY HABERLERİ: Andrea Bertolacci harekatı! Devre arasında Aslan oluyor

Süper Lig'de ocak ayındaki ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Andrea Bertolacci harekatı! Devre arasında Aslan oluyor

6 numara takviyesi yapmayı düşünen Cimbom, transfer listesine Fatih Karagümrük'ten Andrea Bertolacci'yi ekledi.

GALATASARAY HABERLERİ: Andrea Bertolacci harekatı! Devre arasında Aslan oluyor

DEVRE ARASINDA TEKLİF!
Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray'ın Karagümrük'teki performansıyla göz dolduran Bertolacci'yle ciddi şekilde ilgilendiği, devre arasında da transfer teklifi yapacağı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Andrea Bertolacci harekatı! Devre arasında Aslan oluyor

BERTOLACCI KİMDİR?
Andrea Bertolacci, 11 Ocak 1991 tarihinde İtalya'nın Roma şehrinde dünyaya geldi. Merkez orta saha, ön libero ve on numara mevkilerinde forma giyen 30 yaşındaki futbolcu Çizme'de önemli takımlarda forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ: Andrea Bertolacci harekatı! Devre arasında Aslan oluyor

Kariyerinde Roma, Lecce, Genoa ve Sampdoria kulüpleri bulunan İtalyan orta saha geçtiğimiz sezon devre arasında Karagümrük'e transfer oldu. Bertolacci'nin İstanbul ekibiyle sözleşmesi 30 Haz 2022 yılında sona erecek.

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