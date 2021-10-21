Galatasaray'da orta sahaya 2 aday! Gedson ve Elneny

Brezilya'dan Melo iddiaları gelirken Fatih Terim'in geçen sezon sarıkırmızılı takımda forma giyen Gedson Fernandes'i de ciddi biçimde istediği belirtildi. Sezon başında uzun süre peşinden koşulan 22 yaşındaki futbolcunun transferi gerçekleşmeyince son anda Gustavo Assunçao alınmıştı. 21 yaşındaki Assunçao beklentileri karşılayamadı. Devre arasında Aslan'ın Gedson için Benfica ile yeniden pazarlık masasına oturması bekleniyor.

ELNENY DE LİSTEDE!

Aslan devre arasında orta sahaya 1 değil, 2 transfer yapmayı planlıyor. Felipe Melo veya Gedson Fernandes'ten biri gelse bile Cimbom, eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny'yi de mutlaka kadrosunda görmek istiyor.