SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marsilya teknik direktörü Sampaoli Galatasaray maçı sonrası küplere bindi! "Maç oynanmamalıydı" (GS haberi)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray E Grubu'ndaki ikinci maçında Fransız ekibi Marsilya'ya konuk olmuş, 0-0 biten karşılaşma sonunda Fransa'dan 1 puanla dönen Sarı-Kırmızılılar, gruptaki liderliğini sürdürmüştü.
Yaşanan olaylar maça damga vururken, karşılaşma UEFA'nın yüksek risk grubuna girmişti. İki takımın da ateşli taraftarlarının karşı karşıya gelmemesi için stat dışında önlemler alınmıştı. Ancak gün boyunca işler hiç de tahmin edildiği gibi gitmedi.
Sokaklarda Galatasaraylı ve Marsilyalı taraftarlar hep birlikte tezahüratlar yapıyordu. Ancak statta işler değişti. Marsilya'nın holigan taraftarları rakip tribüne yaklaşıp Galatasaraylıları kızdıracak bayraklar açtılar.