SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marsilya teknik direktörü Sampaoli Galatasaray maçı sonrası küplere bindi! "Maç oynanmamalıydı" (GS haberi)

Olayları Galatasaray taraftarlarının çıkardığını öne süren Arjantinli hoca, "Kamerada görünen korkunun dışında, bu kadar Türk taraftarın gelip bu olayları provoke etmesinin nedenini anlayamadık. Gerçekten garip. Şovu izlemek yerine şov mu yapmak istiyorlar?" dedi.

Karşılaşmanın gerginlik sonrasında devam etmemesi gerektiğini söyleyen Sampaoli, "Şiddete karşı örnek olacak cezalara ihtiyacımız var. Bence maç oynanmamalıydı. Böyle büyük şiddet olaylarının olduğu maçları oynatırsak, bunlara alıştırırız, bir alışkanlığa dönüştürürüz. Patlayan bombalar vardı. Tribünler, oyundan daha mı önemli."