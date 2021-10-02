Haberler Galatasaray SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marsilya teknik direktörü Sampaoli Galatasaray maçı sonrası küplere bindi! "Maç oynanmamalıydı" (GS haberi)

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marsilya teknik direktörü Sampaoli Galatasaray maçı sonrası küplere bindi! "Maç oynanmamalıydı" (GS haberi)

Son dakika spor haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda mücadele eden temsilcimi Galatasaray, ilk maçında sahasında Lazio'yu mağlup ederken, gruptaki ikinci karşılaşmasında Fransız ekibi Marsilya ile deplasmanda 0-0 berebere kalmıştı. Tribünlerde yaşanan olaylar mücadeleye damga vururken, Marsilya teknik direktörü Sampaoli karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 09:49 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 09:55
SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marsilya teknik direktörü Sampaoli Galatasaray maçı sonrası küplere bindi! "Maç oynanmamalıydı" (GS haberi)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray E Grubu'ndaki ikinci maçında Fransız ekibi Marsilya'ya konuk olmuş, 0-0 biten karşılaşma sonunda Fransa'dan 1 puanla dönen Sarı-Kırmızılılar, gruptaki liderliğini sürdürmüştü.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marsilya teknik direktörü Sampaoli Galatasaray maçı sonrası küplere bindi! "Maç oynanmamalıydı" (GS haberi)

Yaşanan olaylar maça damga vururken, karşılaşma UEFA'nın yüksek risk grubuna girmişti. İki takımın da ateşli taraftarlarının karşı karşıya gelmemesi için stat dışında önlemler alınmıştı. Ancak gün boyunca işler hiç de tahmin edildiği gibi gitmedi.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marsilya teknik direktörü Sampaoli Galatasaray maçı sonrası küplere bindi! "Maç oynanmamalıydı" (GS haberi)

Sokaklarda Galatasaraylı ve Marsilyalı taraftarlar hep birlikte tezahüratlar yapıyordu. Ancak statta işler değişti. Marsilya'nın holigan taraftarları rakip tribüne yaklaşıp Galatasaraylıları kızdıracak bayraklar açtılar.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marsilya teknik direktörü Sampaoli Galatasaray maçı sonrası küplere bindi! "Maç oynanmamalıydı" (GS haberi)

POLİS OLAYLARI TIRMANDIRDI
Sarı-kırmızılı tribünler hareketlendi. Taraftar grupları birbirlerinin üzerine meşale attılar. Fransız polisi de biber gazı sıkarak olayların ateşini tırmandırdı. Marsilya tribünleri bu sırada ellerinde terör örgütünün bayraklarının bulunduğu çeşitli flamaları açarak Galatasaray taraftarını kızdırmayı südürdü.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marsilya teknik direktörü Sampaoli Galatasaray maçı sonrası küplere bindi! "Maç oynanmamalıydı" (GS haberi)

Teknik direktör Fatih Terim ve kaptan Fernando Muslera'nın devreye girmesiyle Galatasaray tribünü sakinleşirken Marsilya'da da Dimitri Payet kendi taraftarıyla konuştu. Maç 7 dakikalık ara sonrası başladı.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marsilya teknik direktörü Sampaoli Galatasaray maçı sonrası küplere bindi! "Maç oynanmamalıydı" (GS haberi)

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, karşılaşmanın ardından maçta yaşanan olaylara tepki gösterdi.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marsilya teknik direktörü Sampaoli Galatasaray maçı sonrası küplere bindi! "Maç oynanmamalıydı" (GS haberi)

Olayları Galatasaray taraftarlarının çıkardığını öne süren Arjantinli hoca, "Kamerada görünen korkunun dışında, bu kadar Türk taraftarın gelip bu olayları provoke etmesinin nedenini anlayamadık. Gerçekten garip. Şovu izlemek yerine şov mu yapmak istiyorlar?" dedi.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marsilya teknik direktörü Sampaoli Galatasaray maçı sonrası küplere bindi! "Maç oynanmamalıydı" (GS haberi)

Karşılaşmanın gerginlik sonrasında devam etmemesi gerektiğini söyleyen Sampaoli, "Şiddete karşı örnek olacak cezalara ihtiyacımız var. Bence maç oynanmamalıydı. Böyle büyük şiddet olaylarının olduğu maçları oynatırsak, bunlara alıştırırız, bir alışkanlığa dönüştürürüz. Patlayan bombalar vardı. Tribünler, oyundan daha mı önemli."

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marsilya teknik direktörü Sampaoli Galatasaray maçı sonrası küplere bindi! "Maç oynanmamalıydı" (GS haberi)

"Karar verecek olan ben değilim ancak dün yaşananlar bence utanç duyulacak şeylerdi ve futbolun kesinlikle dışındaydı" ifadelerini kullandı.

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