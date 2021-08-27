Son dakika spor haberi: PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, kulübün sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesindeki açıklamalarında yer alan hakaretlerinden dolayı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

Kurulun, aynı nedenle sarı-kırmızılı kulübe de 100 bin lira para cezası verdiği belirtildi.

PFDK'nin, Fenerbahçe Kulübüne, resmi sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100 bin, sarı-lacivertli yöneticilerden Selahattin Baki'ye 45 bin, Alper Pirşen'e de 30 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

İŞTE PFDK'DAN YAPILAN O AÇIKLAMA...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 27.08.2021 tarih ve 3 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş.'nin, kulüp sosyal medya hesabından yapılan ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan hakaretler nedeniyle FDT'nin 41/3. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı BURAK ELMAS'ın, kulüp sosyal medya hesabı ve kulüp resmi internet sitesinde yer alan açıklamalarında yer alan hakaretlerinden dolayı FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2) 14.03.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig müsabakasından sonra sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı Kurulumuza sevk edilen FENERBAHÇE A.Ş., FENERBAHÇE A.Ş. idarecileri SELAHATTİN BAKİ ve ALPER PİRŞEN hakkında, konu ile ilgili olarak TFF'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu başvuru sonucunun beklenmesine ve bu nedenle incelemenin devamına Kurulumuzun 18.03.2021 tarihli toplantısında karar verilmiş, anılan başvuru ile ilgili karar Kurulumuza ulaşmış olduğundan dosya gündeme alınmıştır.

FENERBAHÇE A.Ş.,'nin kulüp resmi sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı olay tarihinde yürürlükte ve lehe olan FDT'nin 38. Maddesi uyarınca 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi ALPER PİRŞEN'in, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı olay tarihinde yürürlükte ve lehe olan FDT'nin 38. Maddesi uyarınca 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.