Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas yemekte bir araya geldi!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas yemekte bir araya geldi!

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas bir otelde bir araya geldi ve yemek yedi. İşte detaylar... (FB-GS haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:04
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas yemekte bir araya geldi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas, önceki gün bir otelde bir araya gelerek yemek yedi.

İşte Hürriyet'te yer alan o haber:

"İki rakip kulübün başkanını birlikte yemek yerken görenler küçük bir şaşkınlık yaşayarak, gözlerine inanamadı! Acaba iki kulüp arasında yeni bir anlaşma mı geliyor diye düşünenler olmuş, hemen merakları gidereyim!

Ali Koç ve Burak Elmas, gençlik yıllarından beri arkadaş. Aynı çevrenin gençleri olan iki başkan, rakip takımları tutsa da futbol tutkuları nedeniyle yakın arkadaş olmuş. Yani aralarındaki rekabet ezeli olsa da dostlukları ebedi…"

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