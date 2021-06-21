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Son dakika spor haberleri: Başkanı 'in mezarını ziyaret etti

'ın yeni başkanı , sarı-kırmızılı kulübün kurucusu 'in mezarını ziyaret etti. Ziyaret sonrası fotoğraf paylaşan Elmas, "Sözüm vardı. Bizlere hayatımızın en büyük sevdasını armağan eden 1 numaralı kurucumuz ’e teşekkür ettim ve bu en şerefli koltukta daima izinde yürüyeceğime ant içtim. Ruhu şad olsun" ifadesini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 18:56
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret etti
19 Haziran'da yapılan Olağan Seçim Genel Kurul'da başkanı seçilen , sarı-kırmızılıların kurucusu 'in mezarına ziyarette bulundu. Elmas, sosyal medya hesabından Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret ettiği fotoğrafı paylaştı ve, "Sözüm vardı. Bizlere hayatımızın en büyük sevdasını armağan eden 1 numaralı kurucumuz 'e teşekkür ettim ve bu en şerefli koltukta daima izinde yürüyeceğime ant içtim. Ruhu şad olsun" notunu ekledi.
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