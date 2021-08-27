Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray Jesse Sekidika'nın OH Leuven'e kiralandığını duyurdu!

Son dakika spor haberi: Galatasaray Jesse Sekidika'nın OH Leuven'e kiralandığını duyurdu!

Son dakika spor haberi... Sezona 2'de 2 ile başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. TFF'nin yeni yabancı kuralı kararı sonrası Sarı-Kırmızılılar Jesse Sekidika'yı Belçika'ya gönderdiğini TFF'ye bildirdi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 19:28 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 19:58
Son dakika spor haberi: Galatasaray Jesse Sekidika'nın OH Leuven'e kiralandığını duyurdu!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezonda kadroda düşünmediği Jesse Sekidika'nın yeni adresi belli oldu.

Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Belçika Ligi takımlarından Oud-Heverlee Leuven ile anlaştı ve ayrılık Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.

Jesse Sekidika, bir sezon Belçika ekibinde kiralık olarak forma giyecek. Oud-Heverlee Leuven, Sekidika için Galatasaray'a 300 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Nijeryalı ismin maaşını sezon sonuna kadar Belçika ekibi ödeyecek.

SON DAKİKA