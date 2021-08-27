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Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan imalı paylaşım! "Pişman değilim..."

Son dakika spor haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları sonrası 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasına çarptırılan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan imalı bir paylaşım geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 19:02
Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan imalı paylaşım! "Pişman değilim..."

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, kulübün sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesindeki açıklamalarında yer alan hakaretlerinden dolayı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uygulandığı aktarılırken, Başkan Elmas'tan karar sonrası imalı bir paylaşım geldi.

Burak Elmas sosyal medya hesabından ünlü filozof Socrates'in "Pişman değilim, kendimi böyle savunup ölmeyi, aşağılık şeyler yapıp yaşamaya yeğ tutarım." sözünü paylaştı.

İşte o paylaşım...

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