Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Son prens Morutan!

Galatasaray muradına erdi, Olimpiu Morutan'ı bitirdi… Transfer döneminin başından bu yana 22 yaşındaki futbolcunun peşinde olan sarı-kırmızılılar, nihayet FCSB Başkanı Becali'nin inadını kırdı ve Rumen futbolcuyu kadrosuna kattı. Yeni sezonda gençleşme vizyonunu koyan ve 25 yaşından küçük tam 5 oyuncuyu kadrosuna katan Aslan, Morutan ile bu sayıyı 6'ya yükseltti. Sarı-kırmızılıların, bonuslar haricinde Rumen kulübüne 4.2 milyon euro ödeyeceği ve Morutan'ın sonraki satışından yüzde 20 pay da vereceği öğrenildi. Transfer pazarlığına 15 milyon euro'dan başlayan Başkan Gigi Becali daha sonra 10 milyon euro istediğini dile getirmişti. Yapılan uzun pazarlıklar sonucu fiyat istenilen seviyeye inince düğmeye basıldı ve Başkan Burak Elmas'ın çabasıyla nokta koyuldu.





Romanya basınının iddiasına göre; Morutan, 2018'de Botosani'den ayrılıp FCSB'ye ilk imza attığında yıllık 96 bin euro kazanıyordu. Genç futbolcunun daha sonra maaşının yıllık 168 bin euro'ya yükseltildi. 22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da ise sezonluk 840 bin euro ücret alacağı ve gelirini 5'e katlayacağı belirtildi. Sarı-kırmızılılarla adı anılmaya başladığı günden bu yana hem Morutan hem Fatih Terim hem de Galatasaray taraftarları buluşmak için sabırsızlanıyordu. Taraflar artık kavuştu. Genç futbolcunun bugün sağlık kontrollerinden geçeceği ve 5 yıllık imzayı atacağı öğrenildi. Morutan'ın, 29 Ağustos'ta Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada kadroya girmesi bekleniyor.