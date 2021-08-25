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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Son prens Morutan!

Yeni bir yapılanmaya giren Cimbom, Rumen futbolcuyla bu sezon 9. transferini yaptı. Bugün sağlık kontrolünden geçecek yıldız maestroyla 5 yıllık imza atılacak. Transfer pazarlığına 15 milyon euro'dan başlayan Başkan Gigi Becali daha sonra 10 milyon euro istediğini dile getirmişti. Yapılan uzun pazarlıklar sonucu fiyat istenilen seviyeye inince düğmeye basıldı ve Başkan Burak Elmas'ın çabasıyla nokta koyuldu. (Son dakika GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Son prens Morutan!

Galatasaray muradına erdi, Olimpiu Morutan'ı bitirdi… Transfer döneminin başından bu yana 22 yaşındaki futbolcunun peşinde olan sarı-kırmızılılar, nihayet FCSB Başkanı Becali'nin inadını kırdı ve Rumen futbolcuyu kadrosuna kattı. Yeni sezonda gençleşme vizyonunu koyan ve 25 yaşından küçük tam 5 oyuncuyu kadrosuna katan Aslan, Morutan ile bu sayıyı 6'ya yükseltti. Sarı-kırmızılıların, bonuslar haricinde Rumen kulübüne 4.2 milyon euro ödeyeceği ve Morutan'ın sonraki satışından yüzde 20 pay da vereceği öğrenildi. Transfer pazarlığına 15 milyon euro'dan başlayan Başkan Gigi Becali daha sonra 10 milyon euro istediğini dile getirmişti. Yapılan uzun pazarlıklar sonucu fiyat istenilen seviyeye inince düğmeye basıldı ve Başkan Burak Elmas'ın çabasıyla nokta koyuldu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Son prens Morutan!

Romanya basınının iddiasına göre; Morutan, 2018'de Botosani'den ayrılıp FCSB'ye ilk imza attığında yıllık 96 bin euro kazanıyordu. Genç futbolcunun daha sonra maaşının yıllık 168 bin euro'ya yükseltildi. 22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da ise sezonluk 840 bin euro ücret alacağı ve gelirini 5'e katlayacağı belirtildi. Sarı-kırmızılılarla adı anılmaya başladığı günden bu yana hem Morutan hem Fatih Terim hem de Galatasaray taraftarları buluşmak için sabırsızlanıyordu. Taraflar artık kavuştu. Genç futbolcunun bugün sağlık kontrollerinden geçeceği ve 5 yıllık imzayı atacağı öğrenildi. Morutan'ın, 29 Ağustos'ta Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada kadroya girmesi bekleniyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Son prens Morutan!

15. ROMANYALI OLACAK

Olimpiu Morutan, Galatasaray'ın 15'inci Romanyalı futbolcusu oldu. Sarıkırmızılılar, başta Hagi ve Popescu olmak üzere; Iosif Rotariu, Filipescu, Adrian Ilie, Ionut Lutu, Radu Niculescu, Florin Bratu, Ovidiu Petre, Gabriel Tamaș, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone ve Alexandru Cicaldau'ya forma vermişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Son prens Morutan!

CICALDAU YARDIM EDECEK

Sarı-kırmızılıların 1 ay önce katılan Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, vatandaşına yardımcı olacak. Sahada aynı dili konuşacağı bir futbolcu bulunacağı için mutlu olan 24 yaşındaki orta saha, yeni takım arkadaşının adaptasyon sürecini hızlı atlatmasını sağlayacak.

FCSB Başkanı Becali, Morutan transferinde kazancına sevinirken işin teknik yönünde üzülen bir isim oldu. Teknik Direktör Edi Iordanescu, genç isimle ilgili, "Önemli bir oyuncumuzu, Morutan'ı kaybettik artık bizim oyuncumuz değil. Transfer yapmalıyız" diye konuştu. Morutan, son oynanan ve 1-1 biten Sepsi maçında kadroya alınmamıştı. Rumen futbolcu bu sezon 7 maçta 1 gol atmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Son prens Morutan!

MORUTAN KİMDİR?

Futbola Uni Cluj U19 altyapısında başlayan Morutan, 2016'da bir başka Rumen ekip Botosani'ye bedelsiz katıldı. Buradaki performansıyla FCSB'nin dikkatini çeken Morutan, 2018'de 700 bin euro'ya transfer oldu. Morutan, FCSB'de 107 maça çıkarken 14 gol, 30 asist yaptı. Forvet arkasında görev yapabilen sol ayaklı 1999 doğumlu futbolcu, sağ kanatta da başarıyla oynuyor.

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