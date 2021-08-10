Son dakika spor haberi: Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın sezon öncesi hazırlık programı belli oldu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın 2021-2022 sezonuna hazırlık çalışmaları kapsamında yapacağı maçların programı belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçına 30 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te Beşiktaş Icrypex karşısında çıkacak.
Sarı-kırmızılı takımın hazırlık dönemi maç programı şöyle:
|Maç
|Tarih
|Saat
|Salon
|Beşiktaş Icrypex-Galatasaray
|30 Ağustos
|15.00
|Akatlar
|Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray
|1 Eylül
|16.00
|Ayhan Şahenk
|Galatasaray-Türk Telekom
|3 Eylül
|15.00
|Sinan Erdem
|Büyükçekmece-Galatasaray
|9 Eylül
|17.00
|Gazanfer Bilge
|Galatasaray-Semt 77 Yalova
|10 Eylül
|17.00
|Gazanfer Bilge
|Galatasaray-CSO Voluntari
|13 Eylül
|16.00
|Sinan Erdem
|TOFAŞ-Galatasaray (Cevat Soydaş Turnuvası)
|16 Eylül
|19.00
|TOFAŞ
|Gaziantep Basketbol-Galatasaray (Cevat Soydaş Turnuvası)
|17 Eylül
|19.00
|TOFAŞ
|Cevat Soydaş Turnuvası final maçları
|18 Eylül
|-
|TOFAŞ