Radamel Falcao'nun Galatasaray kariyerini o sözler bitirdi! "Bay bay..."

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'den sonra sarı-kırmızılı taraftarlar da Radamel Falcao'nun biletini kesti. İki sene önce on binlerce kişinin coşkuyla havalimanında karşıladığı Falcao'yu, son St. Johnstone maçında yüzlerce kişi protesto etti. Hatta tepki ailesine kadar uzanınca yıldız oyuncu ayrılık kararı aldı.

Sabah'ın haberine göre; St. Johnstone maçında kadroya alınan Falcao, ailesine locada yer ayırdı. Yıldız oyuncu ilk şoku ısınma hareketleri sırasında yaşadı. Taraftarlar tarafından yumruk şova en başta çağrılmaya alışmış Falcao, tribüne en son davet edilen isimdi. Taraftarlar 1-1 biten maçın ardından üzgün şekilde stadı terk ederken, Kolombiyalı yıldızın eşi Lorelei Taron'u tribünde fark ettiler ve locaya doğru uzun süre "Bay bay Falcao" diye tempo tuttular.