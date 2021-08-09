Son dakika: Galatasaray Victor Nelsson'u transfer etti! İşte ödenecek bonservis bedeli

Galatasaray, Victor Nelsson transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki stoper için Kopenhag ile 7 milyon Euro bonservis bedelinin yanında bonuslar içeren uzun vadeli bir ödeme planında anlaşma sağladı.

NTV Spor'un haberine göre Victor Nelsson, İstanbul'a gelerek 5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Danimarkalı stoperin yıllık kazancı ise bonuslar ile birlikte yaklaşık 1.5 milyon Euro olacak.

22 yaşındaki futbolcu geçen sezon Kopenhag formasıyla 30 maçta 1 gollük performans sergiledi.