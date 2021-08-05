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Galatasaray'a PSV maçı sonrası para cezası kesildi!

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında oynadığı PSV Eindhoven müsabakası sonrası önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "PSV Eindhoven maçlarında yaşanan olaylar neticesinde kulübümüze ciddi para cezaları verilmiştir." ifadesine yer verildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 17:54
Galatasaray'a PSV maçı sonrası para cezası kesildi!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında oynadığı PSV Eindhoven müsabakası sonrası para cezasına çarptırıldı.

Sarı kırmızılı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde oldu;

"PSV Eindhoven maçlarında yaşanan olaylar neticesinde kulübümüze ciddi para cezaları verilmiştir.

Bugünden itibaren, maddi cezaya sebep olan kişilere kulübümüz tarafından ceza miktarı kadar maddi tazminat davası açılacaktır. Sonuçlanması için gerekli iş ve işlemler hassasiyetle takip edilecektir.

Taraftarımızdan, Galatasaray etik ve sportif değerlerine yakışan duruşu beklemekteyiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

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