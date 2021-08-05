Son dakika transfer haberi: Transfer bombası patladı! Japhet Tanganga Galatasaray'da... İşte sözleşme şartları
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan gece yarısı bombası geldi. Sarı kırmızılılar, Japhet Tanganga'yı kadrosuna kattı. 22 yaşındaki oyuncu, Tottenham'dan 1 yıllığına kiralandı. Cimbom'un, bu flaş transfer gelişmesini A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)"Son dakika transfer haberi: Cimbom bombayı patlattı! Japhet Tanganga Galatasaray'da... İşte sözleşme şartları" haberi için lütfen tıklayın...