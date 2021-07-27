Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray PSV maçı öncesi Roger Schmidt: Fatih Terim çok önemli bir teknik adam!

Son dakika spor haberi: Galatasaray PSV maçı öncesi Roger Schmidt: Fatih Terim çok önemli bir teknik adam!

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray ile PSV kozlarını paylaşacak. İlk maçı 5-1 kazanan Hollanda ekibinde teknik direktör Roger Schmidt düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fatih Terim'in çok önemli bir teknik adam olduğunu belirten Schmidt,"Kazanmak için elimizden geleni yapmalıyız." dedi. Öte yandan sezon başı Fenerbahçe ile adı anılan Alman çalıştırıcı, " Fenerbahçe ile görüşmedim. PSV'de çok mutluyum, böyle bir şey söz konusu olamaz." cevabını verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 19:15 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 19:19
Son dakika spor haberi: Galatasaray PSV maçı öncesi Roger Schmidt: Fatih Terim çok önemli bir teknik adam!

PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt, Galatasaray ile 5-1'in rövanşında oynayacakları karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuştu.

Yine kazanmak istediklerini kaydeden Alman teknik adam, "Kutlama yapmak için erken, maça odaklanmalı ve yarın kazanmak için elimizden geleni yapmalıyız. Fatih Terim çok önemli bir teknik adam, Türkiye için çok önemli başarıları var. " dedi.


"İLK 11'İMİ ŞU ANDA AÇIKLAMAYACAĞIM"
Fatih Terim gibi 11'i açıklayıp açıklamayacağı sorulan Schmidt, "İlk 11'i şu anda açıklamayacağım, aynı 11 de olabilir, buna yarın karar vereceğim. Yedek oyuncularımızdan da olabilir, buna karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMEDİM"
"Sezon başında Fenerbahçe ile görüştünüz mü?" şeklindeki soruyu yanıtlayan antrenör, "Görüşmedim. PSV'de çok mutluyum, böyle bir şey söz konusu olamaz." cevabını verdi.

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