Son dakika spor haberi: Galatasaray PSV maçı öncesi Roger Schmidt: Fatih Terim çok önemli bir teknik adam!

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray ile PSV kozlarını paylaşacak. İlk maçı 5-1 kazanan Hollanda ekibinde teknik direktör Roger Schmidt düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fatih Terim'in çok önemli bir teknik adam olduğunu belirten Schmidt,"Kazanmak için elimizden geleni yapmalıyız." dedi. Öte yandan sezon başı Fenerbahçe ile adı anılan Alman çalıştırıcı, " Fenerbahçe ile görüşmedim. PSV'de çok mutluyum, böyle bir şey söz konusu olamaz." cevabını verdi.