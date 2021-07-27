Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Olimpiu Morutan itirafı! "Bize haber yollamış"

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Olimpiu Morutan itirafı! "Bize haber yollamış"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Transfer gündemi hakkında flaş ifadeler kullanan Terim, Olimpiu Morutan'la ilgili, "Morutan çok iyi bir futbolcu, çok da beğeniyorum. Bize haber yollamış, ben de izledim. Makul bir paraya herhalde Galatasaray'a yok demez. Hakikaten zevk verecek oyunculardan biri. O zevki de daha önce abileri burada verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 17:32 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 18:15
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Olimpiu Morutan itirafı! "Bize haber yollamış"

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında PSV ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili flaş itiraflarda bulunan Terim, son günlerde gündeme gelen Olimpiu Morutan hakkında önemli sözler sarf etti.

İşte o sözler:

"Morutan çok iyi bir futbolcu, çok da beğeniyorum. Bize haber yollamış, ben de izledim. Makul bir paraya herhalde Galatasaray'a yok demez. Hakikaten zevk verecek oyunculardan biri. O zevki de daha önce abileri burada verdi."

SON DAKİKA