Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Olimpiu Morutan itirafı! "Bize haber yollamış"

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında PSV ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili flaş itiraflarda bulunan Terim, son günlerde gündeme gelen Olimpiu Morutan hakkında önemli sözler sarf etti.

İşte o sözler:

"Morutan çok iyi bir futbolcu, çok da beğeniyorum. Bize haber yollamış, ben de izledim. Makul bir paraya herhalde Galatasaray'a yok demez. Hakikaten zevk verecek oyunculardan biri. O zevki de daha önce abileri burada verdi."

