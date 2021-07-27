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Son dakika spor haberi: Fatih Terim Galatasaray'ın PSV maçı 11'ini açıkladı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV maçı öncesi basın toplantısında konuştu. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Hollanda temsilcisini konuk edecek Aslan, mucize peşinde olacak. Deneyimli çalıştırıcı, düzenlenen basın toplantısında merak edilen konuları açıklığa kavuşturdu ve PSV karşısında sahaya süreceği 11'i açıkladı. İşte Galatasaray'ın PSV maçı 11'i...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 17:47 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 18:01
Son dakika spor haberi: Fatih Terim Galatasaray'ın PSV maçı 11'ini açıkladı!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Hollanda temsilcisi PSV ile kozlarını paylaşacak. İlk maçtan 5-1 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadelede mucizeyi gerçekleştirmeye çalışacak. Zorlu müsabaka öncesi basın toplantısında konuşan teknik direktör Fatih Terim, PSV maçında sahaya süreceği ilk 11'i açıkladı.

İşte Galatasaray'ın PSV maçı 11'i: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre, Aytaç, Sekidika, Kerem, Mohamed, Barış Alper Yılmaz.

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