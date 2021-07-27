Son dakika spor haberi: Fatih Terim Galatasaray'ın PSV maçı 11'ini açıkladı!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Hollanda temsilcisi PSV ile kozlarını paylaşacak. İlk maçtan 5-1 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadelede mucizeyi gerçekleştirmeye çalışacak. Zorlu müsabaka öncesi basın toplantısında konuşan teknik direktör Fatih Terim, PSV maçında sahaya süreceği ilk 11'i açıkladı.
İşte Galatasaray'ın PSV maçı 11'i: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre, Aytaç, Sekidika, Kerem, Mohamed, Barış Alper Yılmaz.