Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın PSV maçı programı belli oldu

Cimbom'un, PSV maçı programı belli oldu. Sarıkırmızılılar, 21 Temmuz Çarşamba akşamı saat 22.00'de oynanacak karşılaşma için Yarın 11.30'da yola çıkacak. Son idmanını saat 20.00'de yapacak. Terim ve bir oyuncu idman öncesi zorlu maçla ilgili soruları yanıtlayacak.

GAKPO: HAZIRIZ BEKLİYORUZ

PSV'nin 22'lik yıldızı Cody Gakpo, Galatasaray maçına hazır olduklarını söyledi. Gakpo, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı herkes ister. Biz de gruplara kalmak istiyoruz ve bunun için çalıştık. Hazırız Galatasaray maçını bekliyoruz" dedi.