Aslan’ın rakibi kim olacak?

Aslan, PSV’yi geçerse Devler Ligi 3. ön elemesinde S. Donetsk, Benfica, Monaco veya Celtic-Midtjylland galibiyle eşleşecek. Cimbom elenirse Avrupa Ligi 3. ön elemesinde Jablonec, St Johnstone veya Anorthosis’e rakip olacak. Kura bugün 13.00’te çekilecek.
Aslan, PSV'yi geçerse Devler Ligi 3. ön elemesinde S. Donetsk, Benfica, Monaco veya Celtic-Midtjylland galibiyle eşleşecek. Cimbom elenirse Avrupa Ligi 3. ön elemesinde Jablonec, St Johnstone veya Anorthosis'e rakip olacak. Kura bugün 13.00'te çekilecek.