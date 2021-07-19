Haberler Galatasaray Aslan’ın rakibi kim olacak?

Aslan’ın rakibi kim olacak?

Aslan, PSV’yi geçerse Devler Ligi 3. ön elemesinde S. Donetsk, Benfica, Monaco veya Celtic-Midtjylland galibiyle eşleşecek. Cimbom elenirse Avrupa Ligi 3. ön elemesinde Jablonec, St Johnstone veya Anorthosis’e rakip olacak. Kura bugün 13.00’te çekilecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Aslan’ın rakibi kim olacak?
Aslan, PSV'yi geçerse Devler Ligi 3. ön elemesinde S. Donetsk, Benfica, Monaco veya Celtic-Midtjylland galibiyle eşleşecek. Cimbom elenirse Avrupa Ligi 3. ön elemesinde Jablonec, St Johnstone veya Anorthosis'e rakip olacak. Kura bugün 13.00'te çekilecek.
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