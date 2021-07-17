Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'in Rachid Ghezzal planı ortaya çıktı!

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'in Rachid Ghezzal planı ortaya çıktı!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın renklerine bağlamak için büyük bir yarışa girdiği Rachid Ghezzal'da düğüm çözülüyor... Teklifini yapıp beklemeye geçen siyah-beyazlılara karşın Cimbom, Leicester City ile 4 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Cezayirli yıldızla ilgili planını şimdiden belirledi. İşte detaylar…

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 19:49
Son dakika transfer haberleri :Galatasaray'da Fatih Terim'in Rachid Ghezzal planı ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın Leicester City'den geçen sezon yaz döneminde kiraladığı Rachid Ghezzal, geçen sezon müthiş bir performansa imza atarak siyah-beyazlı takımın çifte kupayı kazanmasında önemli rol oynadı. Sözleşmesi sona eren Cezayirli yıldız için Beşiktaş'la Galatasaray arasında çekişme yaşanıyor.

Son dakika transfer haberleri :Galatasaray'da Fatih Terim'in Rachid Ghezzal planı ortaya çıktı!

Beşiktaş yönetimi Ghezzal'ın menajerinin talepleri sonrası transferde beklemeye geçti. Galatasaray'ın ise Cezayirli oyuncunun menajeriyle el sıkıştığı öğrenildi. Leicester City ile 4 milyon euroda anlaşan Cim-Bom, ödeme planını konuşuyor.

Son dakika transfer haberleri :Galatasaray'da Fatih Terim'in Rachid Ghezzal planı ortaya çıktı!

G.SARAY İLE LEICESTER ANLAŞTI

Sarı-kırmızılı kulübün Premier Lig ekibi Leicester City ile 4 milyon euroda anlaştığı belirtildi. Cim-Bom İngiliz ekibiyle ödeme planını konuşuyor.

Son dakika transfer haberleri :Galatasaray'da Fatih Terim'in Rachid Ghezzal planı ortaya çıktı!

'10 NUMARA' GHEZZAL!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Ghezzal ile ilgili planı belli oldu. Milliyet'in haberine göre; Cezayirli futbolcu, gelmesi durumunda 10 numara pozisyonunda forma giyecek.

Son dakika transfer haberleri :Galatasaray'da Fatih Terim'in Rachid Ghezzal planı ortaya çıktı!

YENİ LİDERİ OLACAK

Terim'in, Beşiktaş'ta kanat oyuncusu olarak sivrilen 29 yaşındaki futbolcuya değişik rol vereceği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, Ghezzal'ı takımın lideri yapmayı düşündüğü belirtildi.

Son dakika transfer haberleri :Galatasaray'da Fatih Terim'in Rachid Ghezzal planı ortaya çıktı!

Tecrübeli teknik adam böylece yaratıcı oyuncu eksikliğini giderecek. Fatih Terim'in, takımdaki kanat oyuncu sayısının fazlalığına rağmen Ghezzal'i kreatif özelliğinden dolayı istediği ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri :Galatasaray'da Fatih Terim'in Rachid Ghezzal planı ortaya çıktı!

ASİST KRALI OLMUŞTU

Rachid Ghezzal geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 31 maçta boy gösterdi. Yıldız futbolcu 8 kez ağları sallarken, 17 gol pası vererek 'asist kralı' oldu.

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