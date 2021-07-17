Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'in Rachid Ghezzal planı ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın Leicester City'den geçen sezon yaz döneminde kiraladığı Rachid Ghezzal, geçen sezon müthiş bir performansa imza atarak siyah-beyazlı takımın çifte kupayı kazanmasında önemli rol oynadı. Sözleşmesi sona eren Cezayirli yıldız için Beşiktaş'la Galatasaray arasında çekişme yaşanıyor.
Beşiktaş yönetimi Ghezzal'ın menajerinin talepleri sonrası transferde beklemeye geçti. Galatasaray'ın ise Cezayirli oyuncunun menajeriyle el sıkıştığı öğrenildi. Leicester City ile 4 milyon euroda anlaşan Cim-Bom, ödeme planını konuşuyor.
G.SARAY İLE LEICESTER ANLAŞTI
Sarı-kırmızılı kulübün Premier Lig ekibi Leicester City ile 4 milyon euroda anlaştığı belirtildi. Cim-Bom İngiliz ekibiyle ödeme planını konuşuyor.