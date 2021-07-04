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Kolombiya basını yazdı! Galatasaray'a German Cano...

Galatasaray'a son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar için sürpriz bir golcü iddiası ortaya atıldı. Aktarılan bilgilere göre Galatasaray, şu anda Brezilya kulübü Vasco da Gama'da forma giyen German Cano ile ilgileniyor. Arjantinli golcü, santrforda oynamasına karşın tercih edilmesi halinde de kanatlarda forma giyebiliyor. Öte yandan German Cano'nun kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2021'de sona erecek. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberi: Kolombiya basını yazdı! Galatasaray'a German Cano...

Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco da Gama'da forma giyen Arjantinli golcü German Cano'yu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. 33 yaşındaki santrforun kulübüyle olan sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Takvim'de yer alan habere göre; iddiayı ortaya atan Kolombiya Fox Sports muhabiri Jorge Baravelle.

Son dakika transfer haberi: Kolombiya basını yazdı! Galatasaray'a German Cano...

15 MAÇTA 6 GOL VE 1 ASİST YAPTI

Baravelle kendisine ait Twitter hesabından, Galatasaray'ın Arjantinli golcü Cano ile ilgilendiğini iddia etti. 33 yaşındaki Arjantinli santrfor, yeni sezonda çıktığı 15 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırırken 1 de asist yaptı.

Son dakika transfer haberi: Kolombiya basını yazdı! Galatasaray'a German Cano...

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Cano, Lanus, Nacional, Medellin, Pachuca Leon gibi takımlarda da forma giydi. Tangocu German Cano, hırslı futbolu ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor.

Son dakika transfer haberi: Kolombiya basını yazdı! Galatasaray'a German Cano...

353 MAÇTA 164 GOLE İMZA ATTI

German Cano kariyerinde 353 maça çıktı. 33 yaşındaki golcü, 353 maçta 164 gole imza atarken 23 de asist yaptı. Arjantinli futbolcunun gerçek mevkisi santrfor olsa da kanatlarda da görev yapabiliyor. Cano, Vasco da Gama takımında forma giyiyor. Brezilya kulübüyme sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

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