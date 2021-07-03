Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'da hedef Rony Lopes!

Teknik Direktör Fatih Terim, yeni sezonda sağ kanada mutlaka sol ayaklı ve içeriye kat eden bir futbolcu istiyor. Bu stildeki futbolculara yönelen Galatasaray'ın gündemine daha önce Feyenoord'dan Berghuis girmişti ancak transferi gerçekleşmeyince yönetim alternatiflere yöneldi. Bonservisi Sevilla'da bulunan ve geçen sezon Nice'e kiralanan Rony Lopes kulübüne geri döndü. İspanyol ekibinin, 25 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusunu elden çıkarmayı hedeflediği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların da satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.