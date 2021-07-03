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Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'da hedef Rony Lopes!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim, başkan Burak Elmas'a sunduğu raporda kanat transferi istediğini belirtmişti. Sarı kırmızılılarda gözler, bu doğrultuda İspanya'ya çevrildi. Aslan, Sevilla'nın geçtiğimiz sezon Nice'e kiraladığı Rony Lopes'e talip oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'da hedef Rony Lopes!

Teknik Direktör Fatih Terim, yeni sezonda sağ kanada mutlaka sol ayaklı ve içeriye kat eden bir futbolcu istiyor. Bu stildeki futbolculara yönelen Galatasaray'ın gündemine daha önce Feyenoord'dan Berghuis girmişti ancak transferi gerçekleşmeyince yönetim alternatiflere yöneldi. Bonservisi Sevilla'da bulunan ve geçen sezon Nice'e kiralanan Rony Lopes kulübüne geri döndü. İspanyol ekibinin, 25 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusunu elden çıkarmayı hedeflediği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların da satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'da hedef Rony Lopes!

Sevilla'nın, Rony Lopes'i bu kez kiralamak istemediği ve direkt satışını gerçekleştirmeyi amaçladığı iddia edildi. Galatasaray ise Fernando Reges transferinde kurduğu ikili ilişkiyle Sevilla'yı ikna etmeyi amaçlıyor. Portekizli yıldız geçen sezon Nice'te 33 maçta forma giyerken 5 gol attı, 2 de asist yaptı. Düzenli forma giymek isteyen Lopes'in de doğru planlama sunacak takıma gitmeyi istediği kaydedildi.

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