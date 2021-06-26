Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan kanat atağı! Steven Berghuis... (GS spor haberi)

Sol ayağını kullanması dolayısıyla stilini Arjen Robben'e benzeyen yıldız futbolcu için 5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlendi. Berghuis'a; Ajax ve PSV dışında Norwich ve Wolfsburg da talip oldu. Feyenoord'un, oyuncusunu iki ezeli rakibi Ajax ve PSV'ye göndermek istemediği belirtiliyor.