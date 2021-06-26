Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan kanat atağı! Steven Berghuis... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan kanat atağı! Steven Berghuis... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını teknik direktör Fatih Terim öncülüğünde sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Transfer arayışlarına devam eden sarı kırmızılılar, Feyenoord’un sağ kanat oyuncusu Steven Berghuis'i gündemine aldı. Aslan'ın bu transferde ciddi rakipleri de var. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan kanat atağı! Steven Berghuis... (GS spor haberi)

Galatasaray, yeni bir kadro kurmak için harekete geçerken gündeme Steven Berghuis girdi. Ülkesinde Feyenoord forması giyen 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun peşinde dev ekipler de bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan kanat atağı! Steven Berghuis... (GS spor haberi)

Sol ayağını kullanması dolayısıyla stilini Arjen Robben'e benzeyen yıldız futbolcu için 5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlendi. Berghuis'a; Ajax ve PSV dışında Norwich ve Wolfsburg da talip oldu. Feyenoord'un, oyuncusunu iki ezeli rakibi Ajax ve PSV'ye göndermek istemediği belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan kanat atağı! Steven Berghuis... (GS spor haberi)

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Galatasaray, Berghuis'i 20 Temmuz'dan önce bitirmeyi hedefliyor. Berghuis şu anda Hollanda Milli Takımı ile EURO 2020 kadrosunda yer alıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan kanat atağı! Steven Berghuis... (GS spor haberi)

37 GOLE KATKI

Geçen sezon Feyenoord'da 41 maça çıkan Berghuis, 21 gol atıp, 16 asist yaptı. 2017'de Watford'dan Feyenoord'a 6.5 milyon euro'ya gelen 29 yaşındaki futbolcunun kontratı 2022'de bitiyor.

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