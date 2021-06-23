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Son dakika transfer haberi: Juan Fernando Quintero'dan Falcao ve Beşiktaş itirafı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray formasıyla yaşadığı sakatlıkların ardından istenen performansı gösteremeyen Radamel Falcao'nun geleceği belirsizliğini korurken Kolombiyalı futbolcunun eski takım arkadaşı Juan Fernando Quintero'dan hem Falcao hem de Beşiktaş'la ilgili flaş bir itiraf geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 15:05
Son dakika transfer haberi: Juan Fernando Quintero'dan Falcao ve Beşiktaş itirafı!

Çin Ligi takımlarından Shenzhen FC'de forma giyen Juan Fernando Quintero, hem kendi kariyeri hem de Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kolombiyalı golcünün eski takım arkadaşı olan Quintero, daha önce Beşiktaş, Rangers, Lazio ve Milan'da teklif alıp kabul etmediğini dile getirdi.

Öte yandan Galatasaray'ın geçtiğimiz iki sezonda sakatlıklarla boğuşan ve beklentilerin uzağında kalan Radamel Falcao'nun geleceğine dair de konuşan 28 yaşındaki 10 numara, "Umuyorum ki Falcao River Plate'e döner ama bunu hayal edemiyorum. O, bir River hayranı. Kulübü de çok seviyor ancak bir ekonomik gerçeklik de var. Onu geri döndürecek koşullar oluşur mu bilmiyorum" dedi.

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