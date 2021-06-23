Son dakika transfer haberi: Juan Fernando Quintero'dan Falcao ve Beşiktaş itirafı!

Çin Ligi takımlarından Shenzhen FC'de forma giyen Juan Fernando Quintero, hem kendi kariyeri hem de Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kolombiyalı golcünün eski takım arkadaşı olan Quintero, daha önce Beşiktaş, Rangers, Lazio ve Milan'da teklif alıp kabul etmediğini dile getirdi.

Öte yandan Galatasaray'ın geçtiğimiz iki sezonda sakatlıklarla boğuşan ve beklentilerin uzağında kalan Radamel Falcao'nun geleceğine dair de konuşan 28 yaşındaki 10 numara, "Umuyorum ki Falcao River Plate'e döner ama bunu hayal edemiyorum. O, bir River hayranı. Kulübü de çok seviyor ancak bir ekonomik gerçeklik de var. Onu geri döndürecek koşullar oluşur mu bilmiyorum" dedi.