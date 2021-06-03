Son dakika spor haberleri: Bafetimbi Gomis'ten transfer sözleri ve flaş Galatasaray itirafı! Beşiktaş ile Fenerbahçe...

Göztepe maçında tüm Galatasaray camiasını sevince boğan gole çevirdiğim penaltı atışını unutamam. Galatasaray çok özel bir takım. Büyük bir sürpriz yaşadım çünkü örneğin Fransa'da şampiyon olduğunuzda tek bir şehirde kutlama yapılır. Benim için inanılmaz bir andı çünkü Galatasaray, İstanbul'un bir takımı ancak şampiyon olduğumuzda sadece İstanbul'da kutlamalar olmadı.

Almanya, Belçika ve Fransa'da da büyük coşku yaşandı. Galatasaray sevgisi sınırları aştı. Coşkuyu yaşayan milyonlarca insan vardı. Bu duruma inanmakta zorlandım ve statta çok fantastik bir gece yaşadık. Florya'ya ulaştığımızdaysa gerçekten kariyerimin en mükemmel anlarından birisiyle karşı karşıyaydım. Fakat Türkiye kariyerimin kesinlikle en mükemmel anı o kutlamalardı.

"BELHANDA'YA BAĞIRDIM VE SAKİN OLMASINI İSTEDİM"

Bu bir ekip çalışması çünkü ben topu alıp giden, çok farklı meziyetleri olan bir oyuncu değilim. Doğrusu, yardımlaşmaya ve kolektif yapıya ihtiyaç duyan bir oyuncuyum ve bu yaşta ve bu tecrübede bazı detaylara çok dikkat ediyorum. Örneğin Fenerbahçe derbisinde bir an var ki bulabilirsiniz o görüntüleri, Younes Belhanda'ya bağırdım ve sakin olmasını istedim. Bazen tüm oyunculara önerilerde bulunmanız gerekir. Örneğin Garry Rodrigues bizim sistemimizde benim için çok önemli bir oyuncuydu. Benim gibi oyuncuların rol model olması, liderliğe soyunması çok önemlidir.