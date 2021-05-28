Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray başkan adayı Yiğit Şardan'ın listesinde Abdurrahim Albayrak bulunuyor!

Son dakika spor haberleri: başkan adayı 'ın listesinde bulunuyor!

'da 19 Haziran'da yapılacak genel kurul ve başkan seçimlerinde 6. aday oldu. Şardan ve ekibi listesini Başkanlığı'na verecek. Yiğit Şardan’ın listesinde Galatasaray 2. Başkanı da olacak. Peki Galatasaray'ın başkan adaylarından Yiğit Şardan kimdir? Yiğit Şardan kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Şardan hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 11:07 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 11:35
Son dakika spor haberleri: Galatasaray başkan adayı Yiğit Şardan'ın listesinde Abdurrahim Albayrak bulunuyor!

'da 19 Haziran'da yapılacak genel kurul ve başkan seçimlerinde adaylar çoğalıyor. Sarı-kırmızılıların 6. başkan adayı oldu.

LİSTEDE ABDURRAHİM ALBAYRAK DA OLACAK!
'in seçime girmeyeceğini açıklamasının ardından mevcut yönetimden bazı isimlerin Yiğit Şardan'ın listesine girebileceği ifade edilmişti. Galatasaray 2. Başkanı 'ın Şardan'ın listesinde yer aldığı öğrenildi.

İŞTE BAŞKAN ADAYLARI
Galatasaray'da başkanlık seçimi büyük bir heyecana sahne olacak. Sarı-kırmızılılarda son anda bir değişiklik olmadığı takdirde , , , , ve Yiğit Şardan başkan olmak için yarışacak.




YİĞİT ŞARDAN KİMDİR?
Galatasaray'ın 6. başkan adayı Yiğit Şardan, 1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Şardan, İlkokulu Bursa Özel İnal Ertekin'de, ortaokulu Galatasaray Lisesi'nde, liseyi Robert College'de, üniversiteyi ise İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nde okudu. 2004 yılında Güzel Sanatlar Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Yiğit Şardan; Güzel Sanatlar / Saatchi&Saatchi, MG Inıatıve, Content Media, Med Yapım Televizyon Yapımcılık, Ping, Coolshark, Netbook Media, Blab, Ideas Sports Marketing ve Spark Stratejik Planlama şirketlerinin ortağı.

Kendisi de milli bir sporcu olan Yiğit Şardan Galatasaray Spor Kulübü'nde başkan yardımcılığı, Basketbol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yaptı ve halen F1 Komitesi kurucu üyesi. Öte yandan Şardan 2009-2011 yılları arasında Reklamcılar Derneği Başkanlığı yaptı.

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