Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a! Feghouli'nin yerine geliyor

Son dakika spor haberleri: 'in yıldızı 'a! Feghouli'nin yerine geliyor

Transfer operasyonunu sürdüren 'da mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınmaya başlandı. ve ile sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılarda bazı isimlerle yollar ayrılacak. , ve 'yi önümüzdeki sezonda kadroda düşünmeyen , 3 isme kulüp arıyor. Cezayirli futbolcunun yerini 'in yıldızıyla doldurmak isteyen Galatasaray'da devreye girdi. Yıldız futbolcunun takımıyla görüşmelere başlayan Albayrak, Jimmy Durmaz+para teklifini iletti. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:38
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a! Feghouli'nin yerine geliyor

Önümüzdeki sezon hücum hattını yenilemeyi planlayan 'dan flaş bir transfer hamlesi geldi.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a! Feghouli'nin yerine geliyor

ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Cezayirli futbolcunun yerine takviye yapmak için kolları sıvadı.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a! Feghouli'nin yerine geliyor

Bir süredir çalışmalarına devam eden Cimbom, 'de performansıyla geçtiğimiz sezona damga vuran ismi gündemine aldı.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a! Feghouli'nin yerine geliyor

İkinci Başkanı 'ın transferde başrolü oynadığı ve futbolcunun kulübüyle temasa geçtiği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a! Feghouli'nin yerine geliyor

GALATASARAY'DAN NDAO BOMBASI!
Sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük forması giyen Senegalli Alassano Ndao'nun peşine düştü.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a! Feghouli'nin yerine geliyor

GÖRÜŞME SAĞLANDI!
Radyospor'da yer alan habere göre, ikinci başkan , Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma ile birebir görüşerek, geçen sezon attığı gol ve verdiği gol paslarıyla ligin en istikrarlı oyuncularından bir tanesi olan Alassane Ndao'yu transfer etmek istediğini bildirdi.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a! Feghouli'nin yerine geliyor

TAKASTA JIMMY DURMAZ ÖNERİLDİ!
Albayrak, geçen sezon Karagümrük'te kiralık oynayan Jimmy Durmaz'ın bütün hakları ve artı para karşılığında Ndao'yu transfer etmek istediklerini söyledi. Henüz anlaşma sağlanmadı. bu transferde ısrarlı.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a! Feghouli'nin yerine geliyor

AVRUPA EKİPLERİNİN GÖZDESİ!
Karagümrük, CSKA Moskova'dan Senegalli hücum oyuncusu için 5 milyon euro istemişti. İtalyan kulübü Fiorentina, oyuncu için Karagümrük'e 4 milyon euro içeren bir teklif gönderdi.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a! Feghouli'nin yerine geliyor

Alassane Ndao ile yakından ilgilenen bir diğer Avrupa kulübü ise Sevilla... Transferdeki başarısıyla dikkat çeken Endülüs ekibinin Sportif Direktörü Monchi, Senegalli oyuncuyu bir süredir yakından takip ettiriyor.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a! Feghouli'nin yerine geliyor

'de geçtiğimiz sezon Karagümrük formasıyla 38 maça çıkan Ndao, 11 gol ve 9 asist kaydetti.

SON DAKİKA