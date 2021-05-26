Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a! Feghouli'nin yerine geliyor

TAKASTA JIMMY DURMAZ ÖNERİLDİ!

Albayrak, geçen sezon Karagümrük'te kiralık oynayan Jimmy Durmaz'ın bütün hakları ve artı para karşılığında Ndao'yu transfer etmek istediklerini söyledi. Henüz anlaşma sağlanmadı. Galatasaray bu transferde ısrarlı.

AVRUPA EKİPLERİNİN GÖZDESİ!

Karagümrük, CSKA Moskova'dan Senegalli hücum oyuncusu için 5 milyon euro istemişti. İtalyan kulübü Fiorentina, oyuncu için Karagümrük'e 4 milyon euro içeren bir teklif gönderdi.