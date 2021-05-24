Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Nijeryalı orta saha! Aslan fiyat sordu (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'a Nijeryalı orta saha! Aslan fiyat sordu ( haberi)

Son dakika transfer haberi: 'i 2. sırada bitiren , gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı. , 24 yaşındaki Nijeryalı yıldız orta sahaya talip oldu. ekibine fiyat soruldu. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Nijeryalı orta saha! Aslan fiyat sordu (GS spor haberi)

'da sezon bitimiyle orta saha bölgesi adeta boşaldı. Kiralık kontratları sona eren Etebo ve Gedson Fernandes takımlarına geri döndü.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Nijeryalı orta saha! Aslan fiyat sordu (GS spor haberi)

Sözleşmesi sona eren Emre Akbaba ile de yeni kontrat yapılmadı. 'un elinde bu bölge için sadece Taylan Antalyalı kaldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Nijeryalı orta saha! Aslan fiyat sordu (GS spor haberi)

Orta saha bölgesine takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimin gözünü ekibi Glasgow Rangers'a çevirdiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Nijeryalı orta saha! Aslan fiyat sordu (GS spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Abdurrahim Albayrak'ın scout ekibinin önerisiyle Nijeryalı Joe Aribo'ya talip olduğu ve fiyat araştırması yaptığı kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Nijeryalı orta saha! Aslan fiyat sordu (GS spor haberi)

42 MAÇTA 8 GOL, 7 ASİST

Futbola İngiltere'de Staines Town'da başlayan Aribo, 2015'te Charlton Athletic'e transfer oldu. Bu kulüpte 97 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 16 gol, 15 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Nijeryalı orta saha! Aslan fiyat sordu (GS spor haberi)

2019'da Rangers'a bedelsiz katılan Aribo, gösterdiği performansla yıldızı parlattı. İlk yıl 49 maçta 9 gol, 8 asist yapan Aribo geçen yıl 42 maçta 8 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Nijeryalı orta saha! Aslan fiyat sordu (GS spor haberi)

GERRARD'IN PRENSİ OLDU

Rangers'ın hocası Steven Gerrard'ın elinde potansiyelini ortaya koyan Aribo, iki sezonda 91 maça çıkarak istikrarını gösterdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Nijeryalı orta saha! Aslan fiyat sordu (GS spor haberi)

1.83 boyundaki futbolcu merkez orta sahada oynuyor. Piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak lanse edilse de daha yüksek bir miktar istenmesi bekleniyor.

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