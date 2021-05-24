Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Nijeryalı orta saha! Aslan fiyat sordu (GS spor haberi)

Galatasaray 'da sezon bitimiyle orta saha bölgesi adeta boşaldı. Kiralık kontratları sona eren Etebo ve Gedson Fernandes takımlarına geri döndü.

Sözleşmesi sona eren Emre Akbaba ile de yeni kontrat yapılmadı. Cimbom'un elinde bu bölge için sadece Taylan Antalyalı kaldı.