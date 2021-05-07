Son dakika spor haberi: Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 40. haftasında düdük çalacak hakem listelerini duyurdu. Ligde zirve yarışının kritik maçlarından olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.
Öte yandan zirve yarışının bir diğer iddialı takımı Fenerbahçe'nin, Ankaragücü ile oynayacağı maçı Fırat Aydınus yönetecek. Trabzonspor'un Antalyaspor'la yapacağı müsabakada ise Abdulkadir Bitigen görev alacak.
8 MAYIS CUMARTESİ
20.30 BB Erzurumspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
20.30 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
20.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
20.30 Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
20.30 Çaykur Rizespor - Helenex Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Atakaş Hatayspor - Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar
20.30 Galatasaray - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
20.30 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
20.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler
20.30 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen