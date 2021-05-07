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Son dakika spor haberi: - derbisinin hakemi oldu!

Son dakika - derbisi haberleri... 'in 40. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre haftanın en dikkat çekici karşılaşması olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. (GS BJK spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 10:03 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 10:23
Son dakika spor haberi: Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 'in 40. haftasında düdük çalacak hakem listelerini duyurdu. Ligde zirve yarışının kritik maçlarından olan - derbisini yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

Öte yandan zirve yarışının bir diğer iddialı takımı Fenerbahçe'nin, Ankaragücü ile oynayacağı maçı Fırat Aydınus yönetecek. Trabzonspor'un Antalyaspor'la yapacağı müsabakada ise Abdulkadir Bitigen görev alacak.

8 MAYIS CUMARTESİ

20.30 BB Erzurumspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

20.30 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

20.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

20.30 Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk

20.30 Çaykur Rizespor - Helenex Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Atakaş Hatayspor - Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar

20.30 Galatasaray - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

20.30 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

20.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

20.30 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

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