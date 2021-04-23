Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu harekatı!

Son dakika transfer haberi: 'dan harekatı!

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyunlar ile ilgili çalışmalarını sürdüren 'da kiralık operasyonu da başladı. Sarı-kırmızılılarda gündem takıma devre arasında katılan ...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu harekatı!

Ligin devre arasında Championship kulübü Brentford'tan kiralanan göze girmeyi başardı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu harekatı!

Falcao ve Mostafa Mohamed'in yokluğunda Göztepe maçında ilk kez 11'de sahaya çıkan genç futbolcu performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu harekatı!

Trabzonspor maçında ise ikinci 45 dakikada görev yapan Halil yine çok etkili bir oyun sergiledi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu harekatı!

yönetimi, taraftarların da övgüyle bahsettiği milli futbolcunun bonservisini almak için harekete geçme kararı aldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu harekatı!

Sarı-Kırmızılılar'ın kısa süre içinde Brentford'la görüşmesi bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu harekatı!

Halil'in kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurtmayı başaramayan 'ın İngiliz kulübüne 2.5 milyon Euro'luk teklif sunması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu harekatı!

Brentford'un 3 yıl daha sözleşmesi olan 21 yaşındaki Halil'in fiyatını 5 milyon Euro olarak belirlediği gelen bilgiler arasında. (Takvim)

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