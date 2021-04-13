Aslan'da eksik çok

Süper Lig'de zor günler geçiren sarı- kırmızılı takımın bir diğer sıkıntısı her hafta eksik oyuncu sayısının artması... Ryan Donk ve Babel, Göztepe maçında cezaları sebebiyle forma giyemeyecek. Aynı maçta sakatlanan Yedlin en az 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak.



Ayrıca idmanda Kerem ile çarpışan Radamel Falcao da yok. Arda ve Linnes'in de sakatlıkları sürüyor. Onyekuru da annesi vefat etmesi nedeniyle ülkesine gitti. Teknik heyet, deplasmanda Göztepe ile oynanacak maç öncesi kadroyu kurmakta büyük zorluk çekecek.