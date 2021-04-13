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Aslan'da eksik çok

'de zor günler geçiren sarı- kırmızılı takımın bir diğer sıkıntısı her hafta eksik oyuncu sayısının artması...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 23:07 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 06:50
Aslan'da eksik çok

'de zor günler geçiren sarı- kırmızılı takımın bir diğer sıkıntısı her hafta eksik oyuncu sayısının artması... ve , maçında cezaları sebebiyle forma giyemeyecek. Aynı maçta sakatlanan en az 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak.

Ayrıca idmanda ile çarpışan da yok. ve 'in de sakatlıkları sürüyor. da annesi vefat etmesi nedeniyle ülkesine gitti. Teknik heyet, deplasmanda Göztepe ile oynanacak maç öncesi kadroyu kurmakta büyük zorluk çekecek.

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