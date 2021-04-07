Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Her durumda en büyüğüz!

Son dakika spor haberleri: Başkanı : Her durumda en büyüğüz!

Son dakika: Başkanı , 'da yapılması planlanan yeni tesislerin bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Tesisler için büyük emek sarf eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Cengiz, şampiyonluk yarışıyla ilgili de iddialı konuşarak, "Bir yenilgi ile üzülmeyin. Galatasaray tek yenilgiyle yıkılmaz. Biz Galatasarayız. 100 yıllık kulübüz ve her durumda en büyüğüyüz." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 14:49 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 15:13
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Her durumda en büyüğüz!

Başkanı , 'da yapılması planlanan yeni tesislerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cengiz'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bir tarihe tanıklık ediyoruz. Galatasaray'ın altyapı anlamında önemli bir kilometre taşına tanıklık ediyoruz. Bu arazi, Galatasaray'ın yeni tesislerinin kurulacağı arazi. Biz bu araziyi ve anlaşması esasında geçmiş yönetimce aldık."

"30 dönüm arazimiz var. Ormanın arkasında 60 dönümlük arazi var. 6 tane nizami ölçülerde saha kuracağız. Florya küçük ve deprem riski taşımakta binalar. Hepsini buraya taşıyacağız."

"Florya ve Riva anlaşması bizim hoşumuza gitmedi. Buradan alınan 367 milyonu futbolcu transferlerine gitti. Bunun banka borçlarının kapatılması için kullanılacağıydı. Galatasaray'ın mali açıdan 6 bin kalem 7 milyon TL'lik basit hacizlere soktu, icradan öte"

"Florya-Riva anlaşmasını yenilemek için müthiş çaba verdik. Bu madenlerin kamulaştırılması için Sayın nezdinde çok uğraştık. Sistem değişti. Başbakanlık gitti. sistemine geçildi. Bunları anlatmak 1000 sayfayı, Savaş ve Barış'ı geçer"

"Çevre ve Şehircilik Bakanı sevgili 'a çok çok teşekkür ederim. 'nin en büyük sivil toplum örgütüne müthiş destek verdi. Cumhurbaşkanımıza da tekrar tekrar teşekkür ederim. Bir çakılı Galatasaray için 1 metre öteye götürene minnet duyarım"

"Bir yenilgi ile üzülmeyin. Galatasaray tek yenilgiyle yıkılmaz. Biz Galatasarayız. 100 yıllık kulübüz ve her durumda en büyüğüyüz."

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