Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patlıyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a (Gs haberi)

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patlıyor! 'un yıldızı 'a (Gs haberi)

'dan gündem yaratacak bir transfer hamlesi geldi. ile yollarını ayırma kararı alan sarı-kırmızılılar, 'den beklediği verimi alamayınca gözünü dünyaca ünlü yıldıza çevirdi. Aslan, sağ bek mevkisine devi 'tan takviye yapmak için kolları sıvadı. İşte flaş gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 12:13 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 12:20
Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patlıyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a (Gs haberi)

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden , önümüzdeki sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patlıyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a (Gs haberi)

Savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvayan Aslan, teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre transfer listesini oluşturmaya başladı.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patlıyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a (Gs haberi)

Gelecek sezona yenilenmiş kadrosuyla girmek isteyen 'da yolların ayrılacağı isimlerin yerine takıma doğrudan katkı verecek yıldızlar takviye edilecek.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patlıyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a (Gs haberi)

LINNES'E VEDA EDİLECEK!
Takımdaki mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınmaya başlanan sarı-kırmızılılarda topun ağzına geldi.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patlıyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a (Gs haberi)

Norveçli futbolcuya yeni sözleşme önermeyecek olan Aslan, sezon sonu kontratının bitmesinin ardından yollarını ayıracak.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patlıyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a (Gs haberi)

YEDLIN ÇARE OLAMADI!
, Omar Elabdellaoui'nin yılbaşı gecesi geçirdiği kaza sonrası ara transfer döneminde 'i kadrosuna katmıştı.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patlıyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a (Gs haberi)

27 yaşındaki futbolcudan beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü sağ bekle kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patlıyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a (Gs haberi)

JUAN CUADRADO BOMBASI!
yönetiminin, teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği Juan Cuadrado için harekete geçmeyi planladığı iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patlıyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a (Gs haberi)

HÜCUMU SEVİYOR!
Dünyaca ünlü sağ bek, hücuma verdiği destekle ön plana çıkıyor. İtalya Serie A'da bu sezon 7 asist yapan Cuadrado sık sık takımın hücum organizasyonlarında yer aldı.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patlıyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a (Gs haberi)

Kolombiyalı futbolcu için temaslara başlayacak olan sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü yıldızın kiralanması için devine bir teklif yapabilir.

Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patlıyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a (Gs haberi)

TAM BİR JOKER!
Sağ bek mevkisinde forma giyen Cuadrado, orta saha ve sağ kanat pozisyonlarında da görev alabiliyor. 32 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

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