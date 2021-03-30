Son dakika spor haberleri: Transfer bombası patlıyor! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a (Gs haberi)

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Galatasaray, önümüzdeki sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Galatasaray, önümüzdeki sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor.
Savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvayan Aslan, teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre transfer listesini oluşturmaya başladı.
Gelecek sezona yenilenmiş kadrosuyla girmek isteyen Galatasaray'da yolların ayrılacağı isimlerin yerine takıma doğrudan katkı verecek yıldızlar takviye edilecek.
LINNES'E VEDA EDİLECEK!
Takımdaki mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınmaya başlanan sarı-kırmızılılarda Martin Linnes topun ağzına geldi.
Norveçli futbolcuya yeni sözleşme önermeyecek olan Aslan, sezon sonu kontratının bitmesinin ardından yollarını ayıracak.
YEDLIN ÇARE OLAMADI!
Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin yılbaşı gecesi geçirdiği kaza sonrası ara transfer döneminde DeAndre Yedlin'i kadrosuna katmıştı.
27 yaşındaki futbolcudan beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü sağ bekle kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.
JUAN CUADRADO BOMBASI!
Galatasaray yönetiminin, teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği Juan Cuadrado için harekete geçmeyi planladığı iddia edildi.
HÜCUMU SEVİYOR!
Dünyaca ünlü sağ bek, hücuma verdiği destekle ön plana çıkıyor. İtalya Serie A'da bu sezon 7 asist yapan Cuadrado sık sık takımın hücum organizasyonlarında yer aldı.
Kolombiyalı futbolcu için temaslara başlayacak olan sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü yıldızın kiralanması için İtalyan devine bir teklif yapabilir.
TAM BİR JOKER!
Sağ bek mevkisinde forma giyen Cuadrado, orta saha ve sağ kanat pozisyonlarında da görev alabiliyor. 32 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.